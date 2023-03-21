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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне практически весь день обстреливали одну из общин Сумской области – ОВА

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Белопольская община была под обстрелом оккупантов практически в течение всего дня 20 марта, отметили в Сумской ОВА
Белопольская община была под обстрелом оккупантов практически в течение всего дня 20 марта, отметили в Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение дня 20 марта обстреляли территории трех общин Сумской области – Юнаковской, Краснопольской и Белопольской (по состоянию на 21.00).

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

"Белопольская община была под обстрелом практически в течение всего дня. Россияне произвели обстрел из САУ (семь прилетов), артиллерийский обстрел (10 прилетов), обстрел из ствольной артиллерии (шесть прилетов), минометов (26 прилетов)", – сказано в сообщении.

Кроме того, оккупанты били из минометов по Юнаковской (три прилета) и Краснопольской (10 прилетов) общинам.

Также российский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства типа ВОГ на территорию Краснопольской общины, отметили в ОВА.

"К счастью, без последствий", – подчеркнули в Сумской областной военной администрации.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid0P3rveQAoZun2hN1AtZFUgt67JWLepeS68sefM2HnVG3yei3soBnXZNUdnSyzWqnJl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, миномет, российские оккупанты, Краснополье
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