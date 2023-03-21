Россияне практически весь день обстреливали одну из общин Сумской области – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).
"Белопольская община была под обстрелом практически в течение всего дня. Россияне произвели обстрел из САУ (семь прилетов), артиллерийский обстрел (10 прилетов), обстрел из ствольной артиллерии (шесть прилетов), минометов (26 прилетов)", – сказано в сообщении.
Кроме того, оккупанты били из минометов по Юнаковской (три прилета) и Краснопольской (10 прилетов) общинам.
Также российский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства типа ВОГ на территорию Краснопольской общины, отметили в ОВА.
"К счастью, без последствий", – подчеркнули в Сумской областной военной администрации.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.