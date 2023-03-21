Россияне практически весь день обстреливали одну из общин Сумской области – ОВА

Белопольская община была под обстрелом оккупантов практически в течение всего дня 20 марта, отметили в Сумской ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

"Белопольская община была под обстрелом практически в течение всего дня. Россияне произвели обстрел из САУ (семь прилетов), артиллерийский обстрел (10 прилетов), обстрел из ствольной артиллерии (шесть прилетов), минометов (26 прилетов)", – сказано в сообщении.

Кроме того, оккупанты били из минометов по Юнаковской (три прилета) и Краснопольской (10 прилетов) общинам.

Также российский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства типа ВОГ на территорию Краснопольской общины, отметили в ОВА.

"К счастью, без последствий", – подчеркнули в Сумской областной военной администрации.