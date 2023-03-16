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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Сумскую область, в ОВА сообщили о 23 прилетах

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Оккупанты совершили два артиллерийских и один гранатометный обстрел области
Оккупанты совершили два артиллерийских и один гранатометный обстрел области
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram

Российские оккупанты утром 16 марта обстреляли Сумскую область. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Сегодня утром зафиксировано три вражеских обстрела (два артиллерийских, один гранатометный) Белопольской общины. Зафиксировано 23 прилета из артиллерии и 110 выстрелов из гранатомета АГС", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в результате атаки противника никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Сумская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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