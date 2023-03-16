Россияне обстреляли Сумскую область, в ОВА сообщили о 23 прилетах

Оккупанты совершили два артиллерийских и один гранатометный обстрел области Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram

"Сегодня утром зафиксировано три вражеских обстрела (два артиллерийских, один гранатометный) Белопольской общины. Зафиксировано 23 прилета из артиллерии и 110 выстрелов из гранатомета АГС", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в результате атаки противника никто не пострадал, обошлось без разрушений.