Россияне обстреляли Сумскую область, в ОВА сообщили о 23 прилетах

"Сегодня утром зафиксировано три вражеских обстрела (два артиллерийских, один гранатометный) Белопольской общины. Зафиксировано 23 прилета из артиллерии и 110 выстрелов из гранатомета АГС", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что в результате атаки противника никто не пострадал, обошлось без разрушений.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.
Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.
В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.