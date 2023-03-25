Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 50 авиационных и 11 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Противник за сутки совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Помимо этого, противник совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, в результате чего погибли мирные жители.

"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, поскольку российские оккупанты и дальше используют тактику террора", – подчеркнули в Генштабе.