Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 50 авиационных и 11 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, в результате чего погибли мирные жители.
"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, поскольку российские оккупанты и дальше используют тактику террора", – подчеркнули в Генштабе.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.