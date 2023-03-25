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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 50 авиационных и 11 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

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Противник за сутки совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Противник за сутки совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 50 авиационных и 11 ракетных ударов. Об этом 25 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, противник совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, в результате чего погибли мирные жители.

"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, поскольку российские оккупанты и дальше используют тактику террора", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Fhj5Z12p7CSrUjvnZn5Lq9B9wdUs63KAUxHpPe8WyvwLMM7pLL3vVB5Je8aRmgxMl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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