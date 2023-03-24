Войска РФ обстреляли Берислав Херсонской области – глава РВА

"Россияне атаковали одно из административных зданий, в помещении выбито немало окон. По оперативной информации, взрывчатку сбросили с дрона", – написал он.

Литвинов отметил, что в результате атаки пострадавших нет.

23 марта российская армия обстреляла в Бериславе местную администрацию, дома и музей.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.