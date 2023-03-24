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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупнаты обстреляли два района Днепропетровской области. Есть попадание в базу отдыха – облсовет

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По данным облсовета, люде на пострадали
По данным облсовета, люде на пострадали
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Facebook

24 марта армия России обстреляла два района Днепропетровской области – Никопольский и Синенльниковский. Об этом глава областного совета Николай Лукашукк сообщил в Telegram.

По его словам, в течение дня под огнем были населенные пункты Марганецкой и Мировской общин, а также сам Никополь.

"Также оккупанты попали по Великомихайловской общине в Синельниковском районе", – написал Лукашук.

В результате обстрелов повреждения получило здание базы отдыха и местные электросети. Люди ни в одном из населенных пунктов не пострадали, добавил он.

Без пострадавших обошлась и ночная атака российских беспилотников по Кривому Рогу Днепропетровской области, о которой утром сообщал глава областной военной администрации Сергей Лысак. Один из дронов Shahed, запущенных оккупантами, сбили военные из воздушного командования "Восток", еще пять попали в цель, проинформировал глава ОВА. 


Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровск, Днепропетровская область, армия РФ, беспилотники, Никополь, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Николай Лукашук, Сергей Лысак
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