Оккупнаты обстреляли два района Днепропетровской области. Есть попадание в базу отдыха – облсовет

По его словам, в течение дня под огнем были населенные пункты Марганецкой и Мировской общин, а также сам Никополь.
"Также оккупанты попали по Великомихайловской общине в Синельниковском районе", – написал Лукашук.
В результате обстрелов повреждения получило здание базы отдыха и местные электросети. Люди ни в одном из населенных пунктов не пострадали, добавил он.
Без пострадавших обошлась и ночная атака российских беспилотников по Кривому Рогу Днепропетровской области, о которой утром сообщал глава областной военной администрации Сергей Лысак. Один из дронов Shahed, запущенных оккупантами, сбили военные из воздушного командования "Восток", еще пять попали в цель, проинформировал глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.