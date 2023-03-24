Оккупнаты обстреляли два района Днепропетровской области. Есть попадание в базу отдыха – облсовет

По его словам, в течение дня под огнем были населенные пункты Марганецкой и Мировской общин, а также сам Никополь.

"Также оккупанты попали по Великомихайловской общине в Синельниковском районе", – написал Лукашук.

В результате обстрелов повреждения получило здание базы отдыха и местные электросети. Люди ни в одном из населенных пунктов не пострадали, добавил он.

Без пострадавших обошлась и ночная атака российских беспилотников по Кривому Рогу Днепропетровской области, о которой утром сообщал глава областной военной администрации Сергей Лысак. Один из дронов Shahed, запущенных оккупантами, сбили военные из воздушного командования "Восток", еще пять попали в цель, проинформировал глава ОВА.



