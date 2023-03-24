Оккупанты обстреляли село в Херсонской области, ранена женщина – ОВА

"После обеда россияне накрыли огнем село Кизомыс Белозерской общины. Один из боеприпасов попал в частный дом. Повреждены крыша, окна и двери дома. Получила ранения местная жительница", – говорится в сообщении.
Женщину госпитализировали, добавили в ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.