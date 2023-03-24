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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли село в Херсонской области, ранена женщина – ОВА

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Пострадавшую госпитализировали, сообщила ОВА
Пострадавшую госпитализировали, сообщила ОВА
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты 24 марта обстреляли село Кизомыс Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

"После обеда россияне накрыли огнем село Кизомыс Белозерской общины. Один из боеприпасов попал в частный дом. Повреждены крыша, окна и двери дома. Получила ранения местная жительница", – говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали, добавили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие
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