Оккупанты обстреляли Днепровские плавни в Херсоне и поселок Белозерка в области, есть погибшие

Так, под один из обстрелов попали двое мужчин, пересекавших Днепровские плавни на лодке, один из них умер от осколочного ранения в грудь, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские оккупанты ударили по плавням. Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь", – написал Прокудин.

Второй пострадавший, 77-летний херсонец, получил ранения конечностей и грудной клетки. Бригада "скорой" доставила его в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Кроме того, сегодня утром в поселке Белозерка Херсонской области погибла женщина, еще четверо гражданских получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора.

По информации прокуратуры, в результате прицельных артиллерийских ударов повреждены жилые дома, линии электропередачи, газопроводы.

На месте работают правоохранители.

В течение предыдущих суток, 23 марта, по данным ОВА, россияне 74 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонской области, выпустили более 420 снарядов из разных видов вооружения. Один человек погиб.