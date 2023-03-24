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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепровские плавни в Херсоне и поселок Белозерка в области, есть погибшие

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Из-за российских обстрелов 23-го и 24 марта погибли люди
Из-за российских обстрелов 23-го и 24 марта погибли люди
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В результате очередных обстрелов Херсонской области 24 марта есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщают местные власти и правоохранители.

Так, под один из обстрелов попали двое мужчин, пересекавших Днепровские плавни на лодке, один из них умер от осколочного ранения в грудь, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские оккупанты ударили по плавням. Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь", – написал Прокудин.

Второй пострадавший, 77-летний херсонец, получил ранения конечностей и грудной клетки. Бригада "скорой" доставила его в медучреждение в состоянии средней тяжести. 

Кроме того, сегодня утром в поселке Белозерка Херсонской области погибла женщина, еще четверо гражданских получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора.

По информации прокуратуры, в результате прицельных артиллерийских ударов повреждены жилые дома, линии электропередачи, газопроводы.

На месте работают правоохранители.

В течение предыдущих суток, 23 марта, по данным ОВА, россияне 74 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонской области, выпустили более 420 снарядов из разных видов вооружения. Один человек погиб.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Захватчики атакуют регион ежедневно

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Теги: Херсон, Херсонская область, Днепр, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Прокудин
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