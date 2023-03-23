Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: Россияне – просто свиньи. Столько людей легло ни за что, потому что им так захотелось

Данилкина: Столько людей просто легло ни за что, потому что они хотят прийти к нам "с миром", "принести нам мир"? Я не понимаю Фото: rusya_danilkina / Instagram

Данилкина рассказала, что после нескольких месяцев службы на запорожском направлении ее подразделение было переведено в Херсон, и она неоднократно наблюдала эти обстрелы.

"Я еду ночью, в два часа, и город просто начинают крыть зажигательными снарядами, фосфором так же. Это страшно. Как эти выродки, понимая... Они же были там. Они понимают, сколько там людей живет. И, отойдя за Днепр, вот так, по-свински просто, убивать людей", – сказала она.

Данилкина подчеркнула, что под обстрелы попадают в первую очередь мирные люди, жилые дома.

"И я буквально проезжаю по улице, проходит два часа – и я вижу в новостях, как там лежат тела людей. Это очень страшно... [Россияне] – это просто свиньи. Я не знаю, как говорить по-другому. Столько людей просто легло ни за что, потому что им так захотелось, потому что они хотят прийти к нам "с миром", "принести нам мир"? Я не понимаю. И самое забавное – что они же были там, они же видели этих людей, они ходили там. Мы приехали и видели билборды, надпись: "В будущее – вместе с Россией"... Смешно. Просто смешно. Как? И они же вот так брали и стреляли. Ну это нелюди. Просто нелюди", – резюмировала военная.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

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