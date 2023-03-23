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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: Россияне – просто свиньи. Столько людей легло ни за что, потому что им так захотелось

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Данилкина: Столько людей просто легло ни за что, потому что они хотят прийти к нам "с миром", "принести нам мир"? Я не понимаю
Данилкина: Столько людей просто легло ни за что, потому что они хотят прийти к нам "с миром", "принести нам мир"? Я не понимаю
Фото: rusya_danilkina / Instagram

Херсон и Херсонская область находятся под постоянными обстрелами россиян, несмотря на то, что оккупанты заверяли, что это "российская территория". На это обратила внимание украинская военнослужащая Руслана Данилкина (позывной Сима) в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Данилкина рассказала, что после нескольких месяцев службы на запорожском направлении ее подразделение было переведено в Херсон, и она неоднократно наблюдала эти обстрелы. 

"Я еду ночью, в два часа, и город просто начинают крыть зажигательными снарядами, фосфором так же. Это страшно. Как эти выродки, понимая... Они же были там. Они понимают, сколько там людей живет. И, отойдя за Днепр, вот так, по-свински просто, убивать людей", – сказала она. 

Данилкина подчеркнула, что под обстрелы попадают в первую очередь мирные люди, жилые дома.

"И я буквально проезжаю по улице, проходит два часа – и я вижу в новостях, как там лежат тела людей. Это очень страшно... [Россияне] – это просто свиньи. Я не знаю, как говорить по-другому. Столько людей просто легло ни за что, потому что им так захотелось, потому что они хотят прийти к нам "с миром", "принести нам мир"? Я не понимаю. И самое забавное – что они же были там, они же видели этих людей, они ходили там. Мы приехали и видели билборды, надпись: "В будущее – вместе с Россией"... Смешно. Просто смешно. Как? И они же вот так брали и стреляли. Ну это нелюди. Просто нелюди", – резюмировала военная. 

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Захватчики атакуют регион ежедневно

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты, Руслана Данилкина
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