Военнослужащая Данилкина, потерявшая на войне ногу: Почему я пошла в ВСУ? У меня отчим служит и мать. Было страшно за нее. Я поняла, что должна быть с ней и со своей страной

Она отметила, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ "очень сильно повзрослела".
"Вот 18 лет. Казалось, такая маленькая, юная девочка, а пришлось быстро взять себя в руки и начать что-то делать", – сказала Данилкина.
По ее словам, она решила идти на фронт через два-три месяца после начала войны.
"Я не буду скрывать: у меня мать военнослужащая, и отчим также служит. Отчим в данный момент находится под Донецком. Мать – в Херсоне. И я пошла в бригаду, где находится мать. Было, наверное, еще страшно за нее. Потому что она там одна, она уехала, и я осталась дома одна... И страх был, наверное, за мать. И я поняла, что я не хочу ее оставлять там одну, я должна быть с ней, я должна быть со своей страной", – поделилась Данилкина.
19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью
Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом.
После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом. В настоящее время Данилкина – студентка Одесского национального морского университета.
Потеряла ногу в Херсоне в результате российского обстрела. Сейчас проходит реабилитацию и готовится к протезированию.