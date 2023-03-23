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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащая Данилкина, потерявшая на войне ногу: Почему я пошла в ВСУ? У меня отчим служит и мать. Было страшно за нее. Я поняла, что должна быть с ней и со своей страной

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Данилкина о начале войны: Пришлось быстро взять себя в руки и начать что-то делать
Данилкина о начале войны: Пришлось быстро взять себя в руки и начать что-то делать
Фото: rusya_danilkina / Instagram

Украинская военнослужащая Руслана Данилкина (позывной Сима) рассказала, почему пошла на войну в 18 лет, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Она отметила, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ "очень сильно повзрослела". 

"Вот 18 лет. Казалось, такая маленькая, юная девочка, а пришлось быстро взять себя в руки и начать что-то делать", – сказала Данилкина. 

По ее словам, она решила идти на фронт через два-три месяца после начала войны.

"Я не буду скрывать: у меня мать военнослужащая, и отчим также служит. Отчим в данный момент находится под Донецком. Мать – в Херсоне. И я пошла в бригаду, где находится мать. Было, наверное, еще страшно за нее. Потому что она там одна, она уехала, и я осталась дома одна... И страх был, наверное, за мать. И я поняла, что я не хочу ее оставлять там одну, я должна быть с ней, я должна быть со своей страной", – поделилась Данилкина.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом. 

После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом. В настоящее время Данилкина – студентка Одесского национального морского университета. 

Потеряла ногу в Херсоне в результате российского обстрела. Сейчас проходит реабилитацию и готовится к протезированию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: военные, украинский военный, война России против Украины, Руслана Данилкина
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