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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: В больнице я помню врача над собой: "Пожалуйста, скажите, что есть 1%, что ногу можно спасти". Он плакал, когда меня оперировал

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Данилкина: Я кричала сослуживцу: "Что там?!" Я видела, как он опускает взгляд, смотрит туда, поворачивается на меня и у него текут слезы
Данилкина: Я кричала сослуживцу: "Что там?!" Я видела, как он опускает взгляд, смотрит туда, поворачивается на меня – и у него текут слезы 
Фото: rusya_danilkina / Instagram

19-летняя украинская военнослужащая Руслана Данилкина (позывной Сима) в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что получила тяжелые травмы, вследствие которых потеряла ногу, в Херсоне во время артиллерийского обстрела, но до последнего не хотела верить, что врачам не удастся спасти конечность.

Данилкина сказала, что много месяцев провела на передовой на запорожском направлении, где "столько опасности было рядом", но чувствовала, что-то случится именно в Херсоне. 

10 февраля вместе с побратимами она ехала в автомобиле, когда начался обстрел. По словам Данилкиной, в автомобиле, кроме нее, было еще двое военнослужащих. Основной удар пришелся на сторону, где сидела Данилкина. Остальные военнослужащие тоже получили травмы. 

"Первый снаряд не попал, второй тоже, третий лег совсем близко. И его осколки пробили насквозь машину... Мы ехали, недалеко был блокпост. И было понятно, куда они стреляли. Я уверена, что "птичка" нас уже сопровождала. Наверное, третий или четвертый взрыв – пробивается машина. И я хватаюсь... Двигатель глушится, но машина катится, мы съезжаем [на обочину] – я вот так прячу голову, отвожу вбок. Потому что сразу же еще взрывы. Я хватаю ногу. И когда я уже открываю глаза, мы стоим на обочине... Ну, я все увидела: что все в машине вырвано... Я держу кость... Так как все разорвано: вся штанина разорвана, видно, что шкура – все... И это понятно было. Но не хотелось верить. Очень сильно не хотелось верить", – сказала Данилкина.

Она вспомнила, что пыталась расспросить у сослуживца, какие травмы получила, так как сама оценить свое состояние не могла. 

"Я кричала сослуживцу: "Что там?!" Он смотрел. Я видела, как он опускает взгляд, смотрит туда, поворачивается на меня – и у него текут слезы, он орет. Все в машине на самом деле в тот момент орали. Была адская боль, ужасный запах, ужасные чувства... Но слава богу, меня спасли", – сказала Данилкина.

Военнослужащая рассказала, что у нее с собой не было жгута, и ей удалось выжить только благодаря тому, что сзади ехали боевые медики.

"Они подбежали ко мне, наложили мне жгут. В этот момент обстрел [продолжался]. Они отбежали. Я закрыла глаза и начала молиться, чтобы не попало", – рассказала Данилкина.

По словам военнослужащей, ее быстро эвакуировали в больницу в Херсоне. В автомобиле, по ее воспоминаниям, "ногу положили непосредственно сбоку". 

"Я тогда уже поняла... Как бы когда меня подняли на руки, я чувствовала, что нога висит, но не хотелось верить. Я кричала, что я не хочу и не могу в это верить, – вспомнила Данилкина. – [В больнице] меня переложили сразу же на каталку, я кричала и просила, чтобы побыстрее мне дали наркоз. Это была невыносимая, адская, мучительная боль, которую я никогда не забуду и которая придает мне еще больше сил идти вперед". 

По словам военнослужащей, очнулась она уже в Николаеве, куда ее перевезли из Херсона. Она хорошо помнит диалог с врачом, который ее оперировал. 

"Когда я приехала в больницу, я помню врача над собой. И я говорю: "Пожалуйста, скажите – не обещайте, просто скажите: [есть] хоть 1%, что можно спасти ее?" Он сказал: "Да". Но я верила, что нет. Мне кажется, он просто не хотел меня расстраивать. Этот врач – он плакал, когда меня оперировал", – рассказала Данилкина.

Военнослужащая потеряла много крови. Медики сказали ей, что "буквально 10 секунд" – и ее могли не спасти. 

"Мне просто повезло, что мне вовремя наложили жгут. Я бы не доехала просто до больницы", – отметила Данилкина. 

Военнослужащая сейчас готовится к протезированию. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом. 

После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом. В настоящее время Данилкина – студентка Одесского национального морского университета. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Херсон, хирургия, протезы, ВСУ, война России против Украины, ранение, операция, Руслана Данилкина
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