Почти 8 тыс. украинских десантников прошли военную подготовку за границей – ДШВ ВСУ

По его словам, из наиболее подготовленных военнослужащих отбирают людей, которые едут учиться работе с новейшими образцами западного вооружения.
"К подготовке привлечены водители разного рода техники и наводчики средств огневого поражения, в том числе пулеметов и гранатометов. Также зарубежные партнеры проводят подготовку экипажей боевых машин, саперов и снайперов. За период 2022-2023 года около 8 тыс. военнослужащих прошли базовую подготовку за рубежом, из них профессиональную – около 4 тыс.", – отметил полковник.
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября 2022 года. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
Согласно планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.
14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина"). К программе присоединились более 10 стран-партнеров.
1 января Генштаб ВСУ сообщал, что подготовку за границей прошли уже более 20 тыс. украинских военнослужащих.