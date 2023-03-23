Почти 8 тыс. украинских десантников прошли военную подготовку за границей – ДШВ ВСУ

По его словам, из наиболее подготовленных военнослужащих отбирают людей, которые едут учиться работе с новейшими образцами западного вооружения.

"К подготовке привлечены водители разного рода техники и наводчики средств огневого поражения, в том числе пулеметов и гранатометов. Также зарубежные партнеры проводят подготовку экипажей боевых машин, саперов и снайперов. За период 2022-2023 года около 8 тыс. военнослужащих прошли базовую подготовку за рубежом, из них профессиональную – около 4 тыс.", – отметил полковник.