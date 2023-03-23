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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 8 тыс. украинских десантников прошли военную подготовку за границей – ДШВ ВСУ

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Купинский рассказал, каким специальностям учат украинских военных за границей
Купинский рассказал, каким специальностям учат украинских военных за границей
Фото: Military Media Center / Telegram

Украинские десантники в течение пяти недель проходят базовую общевойсковую подготовку за границей с учетом пожеланий украинской стороны. Об этом рассказал начальник Учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Александр Купинский на брифинге в Military Media Center 23 марта, сообщает Минобороны в Telegram.

По его словам, из наиболее подготовленных военнослужащих отбирают людей, которые едут учиться работе с новейшими образцами западного вооружения.

"К подготовке привлечены водители разного рода техники и наводчики средств огневого поражения, в том числе пулеметов и гранатометов. Также зарубежные партнеры проводят подготовку экипажей боевых машин, саперов и снайперов. За период 2022-2023 года около 8 тыс. военнослужащих прошли базовую подготовку за рубежом, из них профессиональную – около 4 тыс.", – отметил полковник.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября 2022 года. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

Согласно планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина"). К программе присоединились более 10 стран-партнеров.

1 января Генштаб ВСУ сообщал, что подготовку за границей прошли уже более 20 тыс. украинских военнослужащих.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военные, десантники, война России против Украины, учения, Десантно-штурмовые войска
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