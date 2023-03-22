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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные получат багги из металла "Стального фронта"

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Изготовлением и поставкой багги занимаются активисты, волонтеры и представители отдельных военных объединений
Изготовлением и поставкой багги занимаются активисты, волонтеры и представители отдельных военных объединений
Фото: metinvest.media

Оперативное командование "Юг" получило металл для изготовления мобильных автомобилей багги, металл для машин передала компания "Метинвест-СМЦ" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" украинского бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе "Метинвеста".

В компании отметили, что багги компактные, быстрые и маневренные, имеют высокую проходимость и легко маскируются, поэтому они незаменимы, когда нужно вести разведку, атаковать малыми группами или совершать быстрые рейды в тыл врага. Именно поэтому на передовой багги – хорошая альтернатива обычному колесному транспорту, но на вооружении украинской армии их нет, изготовлением и поставкой этого транспорта занимаются активисты, волонтеры и представители отдельных военных объединений.

В "Метинвест-СМЦ" обратились представители Оперативного командования "Юг", военные нуждались в комплектующих для производства багги. По запросу защитников компания бесплатно предоставила 3,8 тонны металлопроката – уголки, листы и трубы. Этого хватит, чтобы сделать 10 фронтовых мини-автомобилей, сообщили в "Метинвесте".

"Обеспечение малых боевых групп мобильной техникой – важная составляющая успешной деятельности наших военных при выполнении боевых задач. Мы рады, что в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова наша продукция поможет приблизить вожделенную победу", – отметил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Игорь Тонев.

В компании добавили, что помочь защитникам Украины можно, передав им старые модели автомобилей "Жигули" 01-07. Для этого нужно написать представителям Оперативного командования "Юг" в Facebook или на почту coll-centr_ok_pivden@post.mil.gov.ua, и специалисты "сделают из гаражного балласта настоящих четырехколесных воинов", отметили в "Метинвесте".

Контекст:

С 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь Украине более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам более 1,2 тысяч дронов и отметила, что такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставио более 1,1 млн литров горючего.

Теги: автомобили, военные, Метинвест, помощь, металлургия, волонтеры, сталь, война России против Украины
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