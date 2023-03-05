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В Польше подожгли машины скорой помощи, которые должны были отправиться в Украину

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В Польше пострадали в пожаре автомобили, предназначавшиеся для Украины
В Польше пострадали в пожаре автомобили, предназначавшиеся для Украины
Фото: pixabay.com

В Польше вечером 3 марта возле мэрии города Радлов была подожжена машина скорой помощи, которая должна была отправиться в Украину. Повреждены еще три автомобиля. 5 марта полиция задержала подозреваемого в поджоге, сообщает TVN24.

В результате пожара машина сгорела полностью, вторая, которая стояла рядом, была повреждена огнем. Также пострадали еще два пикапа, которые также предназначались для Украины. В итоге гуманитарный конвой отправился в составе шести машин вместо планируемых 10.

В поджоге подозревается 35-летний местный житель, который ранее уже был наказан за аналогичные преступления. После допроса в районной прокуратуре в Тарнуве он был помещен под надзор полиции, сообщил спикер тарновской полиции Павел Климек.

После пожара глава Малопольского воеводства Лукаш Кмита обратился в больницы с просьбой предоставить машину скорой помощи взамен сгоревшей. На обращение откликнулось руководство Подгалянской специализированной больницы в Новом Тарге, которое предоставило автомобиль на замену сгоревшему.

К кампании присоединились другие больницы. Врачи передали в дар Украине перевязочные материалы, трансфузионные системы, аппараты рентгена и ЭКГ, а также оборудование для скорой помощи. Помощь поступит в больницы Сумской и Харьковской областей.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, автомобили, пожар, гуманитарная помощь, скорая помощь, происшествия
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