В Польше подожгли машины скорой помощи, которые должны были отправиться в Украину

В Польше пострадали в пожаре автомобили, предназначавшиеся для Украины Фото: pixabay.com

В результате пожара машина сгорела полностью, вторая, которая стояла рядом, была повреждена огнем. Также пострадали еще два пикапа, которые также предназначались для Украины. В итоге гуманитарный конвой отправился в составе шести машин вместо планируемых 10.

В поджоге подозревается 35-летний местный житель, который ранее уже был наказан за аналогичные преступления. После допроса в районной прокуратуре в Тарнуве он был помещен под надзор полиции, сообщил спикер тарновской полиции Павел Климек.

После пожара глава Малопольского воеводства Лукаш Кмита обратился в больницы с просьбой предоставить машину скорой помощи взамен сгоревшей. На обращение откликнулось руководство Подгалянской специализированной больницы в Новом Тарге, которое предоставило автомобиль на замену сгоревшему.

К кампании присоединились другие больницы. Врачи передали в дар Украине перевязочные материалы, трансфузионные системы, аппараты рентгена и ЭКГ, а также оборудование для скорой помощи. Помощь поступит в больницы Сумской и Харьковской областей.