Кличко: Бронированные "скорые", которые заказывала киевская власть, уже в столице и вскоре поедут на передовую

"Летом прошлого года во время встречи с представителями британской фабрики O&H Venari мы договорились об изготовлении 14 таких специальных транспортных средств. И сегодня руководитель фабрики господин Оливер Нортон приехал в столицу Украины, чтобы передать первую партию – восемь бронированных "скорых". Две из них уже прибыли в Киев, еще шесть – в пути. Авто мы передадим нашим защитникам – Вооруженным силам Украины – на передовую, где они сегодня так нужны. Ведь каждый такой автомобиль спасет жизнь не одного украинского защитника", – заявил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что спонсором производства и передачи "скорых" является министерство обороны Люксембурга. Он поблагодарил руководство O&H Venari, министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской неприбыльной организации LUkraine, которая объединяет украинскую общину и помогает Украине.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua

Британская фабрика O&H Venari относится к концерну Venari Group, который имеет два основных специализированных подразделения, признанных на мировом уровне. Они производят машины скорой помощи и пожарные автомобили. Подразделение по производству "скорых", расположенное в Восточном Йоркшире, является старейшим и крупнейшим заводом в Великобритании.