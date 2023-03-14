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Кличко: Бронированные "скорые", которые заказывала киевская власть, уже в столице и вскоре поедут на передовую

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Кличко поблагодарил руководство O&amp;H Venari, министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской неприбыльной организации LUkraine
Кличко поблагодарил руководство O&H Venari, министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской неприбыльной организации LUkraine
Фото: kyivcity.gov.ua

Сегодня Киев получил первую партию бронированных автомобилей скорой помощи от британской фабрики O&H Venari, которые заказывала столичная власть. Эти "скорые" передадут Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет официальный портал Киева.

"Летом прошлого года во время встречи с представителями британской фабрики O&H Venari мы договорились об изготовлении 14 таких специальных транспортных средств. И сегодня руководитель фабрики господин Оливер Нортон приехал в столицу Украины, чтобы передать первую партию – восемь бронированных "скорых". Две из них уже прибыли в Киев, еще шесть – в пути. Авто мы передадим нашим защитникам – Вооруженным силам Украины – на передовую, где они сегодня так нужны. Ведь каждый такой автомобиль спасет жизнь не одного украинского защитника", – заявил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что спонсором производства и передачи "скорых" является министерство обороны Люксембурга. Он поблагодарил руководство O&H Venari, министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской неприбыльной организации LUkraine, которая объединяет украинскую общину и помогает Украине.

Британская фабрика O&H Venari относится к концерну Venari Group, который имеет два основных специализированных подразделения, признанных на мировом уровне. Они производят машины скорой помощи и пожарные автомобили. Подразделение по производству "скорых", расположенное в Восточном Йоркшире, является старейшим и крупнейшим заводом в Великобритании.

Теги: Виталий Кличко, Великобритания, автомобили, помощь, скорая помощь, мэр
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