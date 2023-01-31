На Житомирской таможне арестованы 26 "скорых", незаконно ввезенных на продажу. Их передали ВСУ

По данным следствия, руководители одного из таможенных постов помогали импортировать зарубежные машины скорой помощи без оплаты пошлин. Ущерб государственному бюджету составил более 20 млн грн.

В СБУ сообщили, что осенью 2020 года представители киевской компании переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенного склада". Он предусматривает пребывание транспорта в стране один год, после этого транспорт должен быть растаможен или вывезен назад.

Предприниматели договорились с таможенниками, что оформят фиктивный реэкспорт "скорых" для искусственного продления срока их безналогового пребывания в Украине. Следователи зафиксировали, что машины только по документам выезжали за границу, а на самом деле оставались на складе в Житомирской области.

После этого "скорые" продавались на рынке, при этом в таможенные декларации вносилась искусственно заниженная стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" этого несоответствия с реальной ценой машин. На основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По инициативе СБУ и Государственного бюро расследований более 20 автомобилей с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, переданы на нужды Вооруженных сил Украины.