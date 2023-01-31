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На Житомирской таможне арестованы 26 "скорых", незаконно ввезенных на продажу. Их передали ВСУ

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Начальникам таможенного поста сообщено о подозрении
Начальникам таможенного поста сообщено о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований пресекли схему незаконного ввоза автомобилей в Украину через Житомирскую таможню. Об этом пресс-служба СБУ 31 января сообщила в Telegram.

По данным следствия, руководители одного из таможенных постов помогали импортировать зарубежные машины скорой помощи без оплаты пошлин. Ущерб государственному бюджету составил более 20 млн грн.

В СБУ сообщили, что осенью 2020 года представители киевской компании переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенного склада". Он предусматривает пребывание транспорта в стране один год, после этого транспорт должен быть растаможен или вывезен назад. 

Предприниматели договорились с таможенниками, что оформят фиктивный реэкспорт "скорых" для искусственного продления срока их безналогового пребывания в Украине. Следователи зафиксировали, что машины только по документам выезжали за границу, а на самом деле оставались на складе в Житомирской области.

После этого "скорые" продавались на рынке, при этом в таможенные декларации вносилась искусственно заниженная стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" этого несоответствия с реальной ценой машин. На основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По инициативе СБУ и Государственного бюро расследований более 20 автомобилей с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Теги: СБУ, автомобили, Житомирская область, таможенный сбор, скорая помощь, подозрение, Житомирская таможня, ГБР
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