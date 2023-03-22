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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные впечатлили американцев во время обучения на Patriot – CNN

Чиновники рассказали об успехах украинцев в обучении на ЗРК Patriot
Чиновники рассказали об успехах украинцев в обучении на ЗРК Patriot
Фото: EPA (архив)

Американские чиновники рассказали, что украинские военные отличились во время обучения на зенитно-ракетных комплексах Patriot в США, которое должно завершиться в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN 22 марта.

Украинцы так быстро изучили основы системы Patriot, что им была предоставлена дополнительная интенсивная подготовка, редко доступная их американским коллегам, прошедшим тот же курс, рассказали чиновники.

"Украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся благодаря своим обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий. Они лучшие из лучших в том, что они делают в ПВО для Украины", – сказал бригадный генерал Шейн Морган, исполняющий обязанности командующего Центром передового опыта в Форт-Силле.

По словам официальных лиц, украинские военные, мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет, тренировались с 7.00 до 18.00 шесть дней в неделю в течение 10 недель. Многие из них были квалифицированными инженерами до войны. По словам одного из американских тренеров, украинцы лучше и легче других усваивали новые знания.

"Для меня было большой честью встретиться с этими воинами. Их истории были ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них столько же, сколько и тому, чему научили их", — сказал высокопоставленный чиновник тренировочного центра.

По его словам, американские инструкторы работали над тем, чтобы включить в обучение реалистичные угрозы и условия, с которыми столкнутся украинские военные после возвращения домой. Но зачастую украинцы, по сути, сами брали на себя обучение, адаптируя его к наиболее реальным типам угроз, с которыми они могут столкнуться дома, отметил чиновник.

Официальный представитель армии США Мартин О'Доннелл выразил надежду, что после интеграции американских ЗРК в свою эшелонированную систему противовоздушной обороны Украина сможет защититься  от "бессмысленных атак России на гражданскую инфраструктуру в густонаселенных городских районах".

21 марта сообщалось, что украинские военные в США в ближайшие дни завершат обучение на Patriot. Системы ПВО прибудут в Украину в течение нескольких недель.

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.

5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.

16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.

В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.

2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах сообщил, что украинские военные опережают график обучения на системах Patriot и завершат тренировки в США уже через несколько недель.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, военные, военная техника, война России против Украины, учения, ЗРК Patriot
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