Украинские военные впечатлили американцев во время обучения на Patriot – CNN

Украинцы так быстро изучили основы системы Patriot, что им была предоставлена дополнительная интенсивная подготовка, редко доступная их американским коллегам, прошедшим тот же курс, рассказали чиновники.

"Украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся благодаря своим обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий. Они лучшие из лучших в том, что они делают в ПВО для Украины", – сказал бригадный генерал Шейн Морган, исполняющий обязанности командующего Центром передового опыта в Форт-Силле.

По словам официальных лиц, украинские военные, мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет, тренировались с 7.00 до 18.00 шесть дней в неделю в течение 10 недель. Многие из них были квалифицированными инженерами до войны. По словам одного из американских тренеров, украинцы лучше и легче других усваивали новые знания.

"Для меня было большой честью встретиться с этими воинами. Их истории были ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них столько же, сколько и тому, чему научили их", — сказал высокопоставленный чиновник тренировочного центра.

По его словам, американские инструкторы работали над тем, чтобы включить в обучение реалистичные угрозы и условия, с которыми столкнутся украинские военные после возвращения домой. Но зачастую украинцы, по сути, сами брали на себя обучение, адаптируя его к наиболее реальным типам угроз, с которыми они могут столкнуться дома, отметил чиновник.

Официальный представитель армии США Мартин О'Доннелл выразил надежду, что после интеграции американских ЗРК в свою эшелонированную систему противовоздушной обороны Украина сможет защититься от "бессмысленных атак России на гражданскую инфраструктуру в густонаселенных городских районах".

21 марта сообщалось, что украинские военные в США в ближайшие дни завершат обучение на Patriot. Системы ПВО прибудут в Украину в течение нескольких недель.