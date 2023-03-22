Украинские военные впечатлили американцев во время обучения на Patriot – CNN

Украинцы так быстро изучили основы системы Patriot, что им была предоставлена дополнительная интенсивная подготовка, редко доступная их американским коллегам, прошедшим тот же курс, рассказали чиновники.
"Украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся благодаря своим обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий. Они лучшие из лучших в том, что они делают в ПВО для Украины", – сказал бригадный генерал Шейн Морган, исполняющий обязанности командующего Центром передового опыта в Форт-Силле.
По словам официальных лиц, украинские военные, мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет, тренировались с 7.00 до 18.00 шесть дней в неделю в течение 10 недель. Многие из них были квалифицированными инженерами до войны. По словам одного из американских тренеров, украинцы лучше и легче других усваивали новые знания.
"Для меня было большой честью встретиться с этими воинами. Их истории были ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них столько же, сколько и тому, чему научили их", — сказал высокопоставленный чиновник тренировочного центра.
По его словам, американские инструкторы работали над тем, чтобы включить в обучение реалистичные угрозы и условия, с которыми столкнутся украинские военные после возвращения домой. Но зачастую украинцы, по сути, сами брали на себя обучение, адаптируя его к наиболее реальным типам угроз, с которыми они могут столкнуться дома, отметил чиновник.
Официальный представитель армии США Мартин О'Доннелл выразил надежду, что после интеграции американских ЗРК в свою эшелонированную систему противовоздушной обороны Украина сможет защититься от "бессмысленных атак России на гражданскую инфраструктуру в густонаселенных городских районах".
21 марта сообщалось, что украинские военные в США в ближайшие дни завершат обучение на Patriot. Системы ПВО прибудут в Украину в течение нескольких недель.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.
5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.
16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.
В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.
2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах сообщил, что украинские военные опережают график обучения на системах Patriot и завершат тренировки в США уже через несколько недель.