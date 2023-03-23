"Непременно освободим". В Генштабе ВСУ опровергли информацию об уходе оккупационных войск из Новой Каховки

ВСУ непременно освободят и Новую Каховку, отметили в Генштабе Фото: radiosvoboda.org (иллюстративное)

Об этом 23 марта в 19.50 в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

В 18.12 в Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 22 марта "все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город".

"Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных, – пояснили украинские военные. – Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку".