"Непременно освободим". В Генштабе ВСУ опровергли информацию об уходе оккупационных войск из Новой Каховки

Об этом 23 марта в 19.50 в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
В 18.12 в Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 22 марта "все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город".
"Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных, – пояснили украинские военные. – Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку".
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.
23 марта глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.