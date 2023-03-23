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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Непременно освободим". В Генштабе ВСУ опровергли информацию об уходе оккупационных войск из Новой Каховки

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ВСУ непременно освободят и Новую Каховку, отметили в Генштабе
ВСУ непременно освободят и Новую Каховку, отметили в Генштабе
Фото: radiosvoboda.org (иллюстративное)

Российские оккупационные войска до сих пор временно находятся в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом 23 марта в 19.50 в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

В 18.12 в Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 22 марта "все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город".

"Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных, – пояснили украинские военные. – Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02jHKo9nTQpxqhbd2zXDhTDwyfmsVT7Xw6fnEQ6asikrsBUg4FtrZJDNAmadVXwPanl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

23 марта глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка, деоккупация
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