Все подразделения армии РФ оставили Новую Каховку – Генштаб ВСУ

"По состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", – говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области оккупанты начали поиски граждан с проукраинской позицией.
"Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины", – добавили в пресс-центре.
В целом, как сообщили в Генштабе, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.
23 марта глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.