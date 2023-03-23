Все подразделения армии РФ оставили Новую Каховку – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны Фото: EPA

"По состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области оккупанты начали поиски граждан с проукраинской позицией.

"Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины", – добавили в пресс-центре.

В целом, как сообщили в Генштабе, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия.