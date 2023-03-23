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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все подразделения армии РФ оставили Новую Каховку – Генштаб ВСУ

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В Генштабе отметили, что оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны
В Генштабе отметили, что оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны
Фото: EPA

Подразделения армии РФ оставили Новую Каховку Херсонской области. Об этом 23 марта в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области оккупанты начали поиски граждан с проукраинской позицией.

"Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины", – добавили в пресс-центре.

В целом, как сообщили в Генштабе, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0U5nJd58nTcbXGSvYBTe69DXdzTxSF5iQHQpCH9xu4qho9QuQ2oGUg4Vba3aurhDsl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

23 марта глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Херсонская область, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка
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