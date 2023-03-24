В ОК "Юг" рассказали о признаках ожидаемого "жеста доброй воли" оккупантов в Новой Каховке

"Мы имеем опыт освобождения правобережья [Херсонской области], поэтому можем говорить о том, что такие явления уже наблюдали: оккупанты неистово мародерствовали, снова грабили уже ограбленные магазины, банковские и промышленные предприятия и вывозили все, что могли вывезти, а после – искали для себя гражданскую одежду", – отметила Гуменюк.

Она добавила, что в Новой Каховке "определенные настроения" среди оккупантов уже просматриваются, "но говорить об их уходе еще рано".

Спикер подчеркнула, что, по словам местных жителей, мародерство, которое происходит сейчас в Новой Каховке, может свидетельствовать об ожидаемом "жесте доброй воли", то есть отступлении.

22 марта в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты 22 марта полностью покинули Новую Каховку. Однако вскоре военные опровергли собственное сообщение, указав, что информация о выходе оккупантов из города "была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных". "Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", – заверили в Генштабе.