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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" рассказали о признаках ожидаемого "жеста доброй воли" оккупантов в Новой Каховке

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Гуменюк рассказала о ситуации во временно оккупированной Новой Каховке
Гуменюк рассказала о ситуации во временно оккупированной Новой Каховке
Фото: EPA

Российские войска во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области усилили грабежи и мародерство, что, вероятно, свидетельствует о планах вскоре оставить этот населенный пункт. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 марта в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Мы имеем опыт освобождения правобережья [Херсонской области], поэтому можем говорить о том, что такие явления уже наблюдали: оккупанты неистово мародерствовали, снова грабили уже ограбленные магазины, банковские и промышленные предприятия и вывозили все, что могли вывезти, а после – искали для себя гражданскую одежду", – отметила Гуменюк.

Она добавила, что в Новой Каховке "определенные настроения" среди оккупантов уже просматриваются, "но говорить об их уходе еще рано".

Спикер подчеркнула, что, по словам местных жителей, мародерство, которое происходит сейчас в Новой Каховке, может свидетельствовать об ожидаемом "жесте доброй воли", то есть отступлении.

22 марта в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты 22 марта полностью покинули Новую Каховку. Однако вскоре военные опровергли собственное сообщение, указав, что информация о выходе оккупантов из города "была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных". "Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", – заверили в Генштабе.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина также готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

23 марта Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, мародеры, война России против Украины, население, Наталья Гуменюк, река Днепр, Новая Каховка, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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