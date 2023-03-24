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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне из артиллерии обстреляли энергетиков в Харьковской области, это третий подобный случай с начала года – "Харьковоблэнерго"

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Российские войска целились именно по ремонтной бригаде, указали в "Харьковоблэнерго"
Российские войска целились именно по ремонтной бригаде, указали в "Харьковоблэнерго"
Фото: Харківобленерго / Facebook

Работники Харьковского высоковольтного района электрических сетей попали под артобстрел во время плановых ремонтных работ в Волчанске Харьковской области.

Об этом 23 марта сообщается в Facebook "Харьковоблэнерго".

"К счастью, энергетики успели среагировать и скрыться после начала обстрела. Ни люди, ни техника не пострадали", – сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже третий подобный случай с начала года.

"Мы считаем, что российские войска целились именно по ремонтной бригаде, ведь обстрелы начались тогда, когда начали работу. Здесь 6 км до границы, и нам нужно восстановить высоковольтную линию 110 кВ, питающую часть Волчанской общины. Враг делает все, чтобы не позволить нам это сделать", – подчеркнул начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей Александр Ганус.

https://www.facebook.com/kharkivoblenergo/posts/pfbid0Z5QZpYh6VeEbjWCjohiiGgjxREqt4wjN85DjwHsGE57yWZTRPrb91s9NLCsWiB2Bl

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, энергетика, граница, Харьковская область, артиллерия, ремонт, Харьковоблэнерго, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, энергосистема, российские оккупанты
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