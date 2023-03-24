Россияне из артиллерии обстреляли энергетиков в Харьковской области, это третий подобный случай с начала года – "Харьковоблэнерго"

Российские войска целились именно по ремонтной бригаде, указали в "Харьковоблэнерго" Фото: Харківобленерго / Facebook

Об этом 23 марта сообщается в Facebook "Харьковоблэнерго".

"К счастью, энергетики успели среагировать и скрыться после начала обстрела. Ни люди, ни техника не пострадали", – сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже третий подобный случай с начала года.

"Мы считаем, что российские войска целились именно по ремонтной бригаде, ведь обстрелы начались тогда, когда начали работу. Здесь 6 км до границы, и нам нужно восстановить высоковольтную линию 110 кВ, питающую часть Волчанской общины. Враг делает все, чтобы не позволить нам это сделать", – подчеркнул начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей Александр Ганус.