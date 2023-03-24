Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, повреждены жилые дома и линии электропередач

В частности, под обстрелами оказались Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелечья, Старица, Ольховатка.

"В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, постройки фермерского хозяйства, линии электропередач. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

Он добавил, что в области продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории и обезвредили еще 155 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.