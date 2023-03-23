В Харьковской области 47-летний мужчина подорвался на мине, он погиб на месте – ГСЧС

Об этом 23 марта сообщается в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в регионе.
"В поле возле села Григоровка Купянского района в лесополосе 47-летний мужчина подорвался на мине. Он погиб на месте", – сказано в сообщении.
В ГСЧС отметили, что минная опасность на деоккупированных территориях Харьковской области является очень большой, российские взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы "унесли уже не одну жизнь мирных жителей".
"Поэтому важно быть внимательными и осторожными. Ни в коем случае не следует трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под враждебной оккупацией. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщите о находке в ГСЧС или в Нацполицию", – говорится в сообщении.
Накануне, 22 марта, в селе Ивановка Изюмского района на кассетном снаряде в поле подорвался 50-летний мужчина, от полученных травм он погиб на месте, сообщали в Харьковской ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.