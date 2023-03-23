В Харьковской области 47-летний мужчина подорвался на мине, он погиб на месте – ГСЧС

Минная опасность на деоккупированных территориях Харьковской области является очень большой, отметили в ГСЧС Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 23 марта сообщается в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

"В поле возле села Григоровка Купянского района в лесополосе 47-летний мужчина подорвался на мине. Он погиб на месте", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что минная опасность на деоккупированных территориях Харьковской области является очень большой, российские взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы "унесли уже не одну жизнь мирных жителей".

"Поэтому важно быть внимательными и осторожными. Ни в коем случае не следует трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под враждебной оккупацией. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщите о находке в ГСЧС или в Нацполицию", – говорится в сообщении.

Накануне, 22 марта, в селе Ивановка Изюмского района на кассетном снаряде в поле подорвался 50-летний мужчина, от полученных травм он погиб на месте, сообщали в Харьковской ОВА.