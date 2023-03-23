В Харьковской области в результате обстрелов повреждены храм и жилые дома – ОВА

"За минувшие сутки, к счастью, в результате обстрелов пострадавших нет", – написал Синегубов.

В то же время, по его словам, в результате вражеских обстрелов в селе Чернещина повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории.

В поселке Вильча и селе Волчанские хутора повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, а в селе Ольховатка в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще два повреждены.

Область продолжают разминировать. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 5,5 га территории и обезвредили еще 193 взрывоопасных предмета.