В Харьковской области в результате обстрелов повреждены храм и жилые дома – ОВА

"За минувшие сутки, к счастью, в результате обстрелов пострадавших нет", – написал Синегубов.
В то же время, по его словам, в результате вражеских обстрелов в селе Чернещина повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории.
В поселке Вильча и селе Волчанские хутора повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, а в селе Ольховатка в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще два повреждены.
Область продолжают разминировать. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 5,5 га территории и обезвредили еще 193 взрывоопасных предмета.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.