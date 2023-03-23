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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в результате обстрелов повреждены храм и жилые дома – ОВА

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Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области
Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"За минувшие сутки, к счастью, в результате обстрелов пострадавших нет", – написал Синегубов. 

В то же время, по его словам, в результате вражеских обстрелов в селе Чернещина повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории.

В поселке Вильча и селе Волчанские хутора повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, а в селе Ольховатка в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще два повреждены.

Область продолжают разминировать. За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 5,5 га территории и обезвредили еще 193 взрывоопасных предмета.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: церковь, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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