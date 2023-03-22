Россияне обстреляли Купянск, повреждены жилые дома и пожарная часть – ОВА

По данным Синегубова, в результате обстрелов никто не пострадал Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, под огонь противника из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов за минувшие сутки попали Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечье, Двуречная и другие пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

"В результате обстрелов Купянска повреждено здание пожарно-спасательной части и по меньшей мере три жилых дома. К счастью, за прошедшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.