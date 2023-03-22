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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Купянск, повреждены жилые дома и пожарная часть – ОВА

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По данным Синегубова, в результате обстрелов никто не пострадал
По данным Синегубова, в результате обстрелов никто не пострадал
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, разрушая гражданскую инфраструктуру. Об этом 22 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, под огонь противника из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов за минувшие сутки попали Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечье, Двуречная и другие пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

"В результате обстрелов Купянска повреждено здание пожарно-спасательной части и по меньшей мере три жилых дома. К счастью, за прошедшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, артиллерия, Купянск, обстрелы, разминирование, инфраструктура, Олег Синегубов, российские оккупанты
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