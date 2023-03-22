Россияне обстреляли Купянск, повреждены жилые дома и пожарная часть – ОВА

По его словам, под огонь противника из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов за минувшие сутки попали Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечье, Двуречная и другие пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
"В результате обстрелов Купянска повреждено здание пожарно-спасательной части и по меньшей мере три жилых дома. К счастью, за прошедшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал", – отметил глава ОВА.
Он также добавил, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.