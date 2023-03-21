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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты обстреляли Харьковскую область. Разрушены электросети, люди не пострадали – ОВА

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Харьковская область находится под ежедневным огнем армии РФ
Харьковская область находится под ежедневным огнем армии РФ
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За последние сутки армия России обстреляла 14 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 21 марта сообщил в Telegram.

По его данным, оккупанты били из артиллерии, танков и минометов. Под огнем россиян оказались Купянск, Волчанск, Двуречная, Стрелечье и Глубокое.

"В Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения", – написал Синегубов.

Около 6 утра 21 марта оккупанты из минометов обстреляли село Басовое в Золочевском районе. Два десятка ударов повредили линии электропередач, но люди не пострадали, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: танки, Харьковская область, армия РФ, артиллерия, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, миномет, Олег Синегубов, российские оккупанты
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