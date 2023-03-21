Утром оккупанты обстреляли Харьковскую область. Разрушены электросети, люди не пострадали – ОВА

По его данным, оккупанты били из артиллерии, танков и минометов. Под огнем россиян оказались Купянск, Волчанск, Двуречная, Стрелечье и Глубокое.

"В Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения", – написал Синегубов.

Около 6 утра 21 марта оккупанты из минометов обстреляли село Басовое в Золочевском районе. Два десятка ударов повредили линии электропередач, но люди не пострадали, добавил глава ОВА.