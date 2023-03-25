Гуменюк объяснила недостоверное сообщение Генштаба ВСУ об отступлении оккупантов из Новой Каховки

Российские захватчики из Новой Каховки не ушли – их ротацию в Генштабе ВСУ приняли за отступление, пояснили в ОК "Юг" Фото: EPA

"Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала понимание, что войска пакуются и выходят. Но вышли одни подразделения и зашли другие", – пояснила она.

Спикер добавила, что такие ротации оккупантами "проводится очень часто" в тех населенных пунктах, которые прилегают к левому берегу Днепра, поскольку они используются российскими войсками как места восстановления боевых подразделений после того, как они возвращаются из горячих точек.

24 марта Гуменюк отмечала, что перед уходом из Новой Каховки на ротацию оккупанты усилили грабежи и мародерство.

22 марта в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты 22 марта полностью покинули Новую Каховку. Однако вскоре военные опровергли собственное сообщение, указав, что информация о выходе оккупантов из города "была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных". "Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", – заверили в Генштабе.