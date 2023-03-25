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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк объяснила недостоверное сообщение Генштаба ВСУ об отступлении оккупантов из Новой Каховки

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Российские захватчики из Новой Каховки не ушли их ротацию в Генштабе ВСУ приняли за отступление, пояснили в ОК "Юг"
Российские захватчики из Новой Каховки не ушли – их ротацию в Генштабе ВСУ приняли за отступление, пояснили в ОК "Юг"
Фото: EPA

Российские оккупанты провели ротацию во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области, поэтому на этапе вывода российских подразделений сложилось впечатление, будто они покинули город. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 25 марта в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала понимание, что войска пакуются и выходят. Но вышли одни подразделения и зашли другие", – пояснила она.

Спикер добавила, что такие ротации оккупантами "проводится очень часто" в тех населенных пунктах, которые прилегают к левому берегу Днепра, поскольку они используются российскими войсками как места восстановления боевых подразделений после того, как они возвращаются из горячих точек.

24 марта Гуменюк отмечала, что перед уходом из Новой Каховки на ротацию оккупанты усилили грабежи и мародерство.

22 марта в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты 22 марта полностью покинули Новую Каховку. Однако вскоре военные опровергли собственное сообщение, указав, что информация о выходе оккупантов из города "была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных". "Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", – заверили в Генштабе.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина также готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

23 марта Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк, Новая Каховка, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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