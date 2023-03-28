ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

ПЦУ создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Почаевской лавре сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата
В Почаевской лавре сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата
Фото: wikipedia.org

Православная церковь Украины создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)".

Такое решение 28 марта принял Священный синод ПЦУ, пишет пресс-служба церкви.

Священноархимандритом организации был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Контекст:

В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). В Почаевской сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата. 

2 декабря 2022 года Свято-Успенская Киево-Печерская лавра была зарегистрирована как монастырьв составе Православной церкви Украины. 

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: УПЦ МП, Тернопольская область, Почаевская лавра, синод, ПЦУ, Почаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
Галина ГРИШИНА
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Галина ГРИШИНА
Брак 41-летней Спирс с 29-летним фитнес-инструктором "висит на волоске". Друзья певицы рассказали СМИ о причинах конфликтов
Брак 41-летней Спирс с 29-летним фитнес-инструктором "висит на волоске". Друзья певицы рассказали СМИ о причинах конфликтов
Галина ГРИШИНА
Снижают риск ожирения, инсульта и улучшают пищеварение. Фитнес-инструктор назвал продукты, полезные для здоровья
Снижают риск ожирения, инсульта и улучшают пищеварение. Фитнес-инструктор назвал продукты, полезные для здоровья
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Кто точно испортил себе некролог – это Марк Захаров. Он стал доверенным лицом Путина и молился на него
  Ларина: Кто точно испортил себе некролог – это Марк Захаров. Он стал доверенным лицом Путина и молился на него G
Дмитрий ГОРДОН
"Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю украинского кинопроката
"Мавка. Лісова пісня" стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю украинского кинопроката
Обработка сада от вредителей ранней весной. Как правильно и безопасно для своего здоровья приготовить бордоскую жидкость
Обработка сада от вредителей ранней весной. Как правильно и безопасно для своего здоровья приготовить бордоскую жидкость
Галина ГРИШИНА
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Клопотенко объяснил, почему не согласится готовить для Зеленского и его семьи
Галина ГРИШИНА
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
"Это лучшее, что было у меня в жизни". Полякова рассказала, из чего делает себе скраб, чтобы кожа была мягкой и нежной
Галина ГРИШИНА
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Вкуснейшая творожная запеканка без муки и сахара. Рецепт
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Блум высказался о Зеленских, а жена актера заявила, что считает его героем. Каким был визит звезды "Пиратов Карибского моря" в Украину
Галина ГРИШИНА
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Loboda рассказала, что ей предлагали власти РФ в обмен на поддержку режима Путина и войны
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение
Галина ГРИШИНА
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Сода или разрыхлитель? Что лучше использовать для того, чтобы тесто стало пышным
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
Показала, как смотрится в движении. 49-летняя Клум вышла в свет в платье с откровенным декольте и огромным разрезом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (133528)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (89957)
3
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (83523)
4
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (77687)
5
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (44589)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (35335)
7
"Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео (33854)
8
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (29250)
 
 
 
 