ПЦУ создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра"

Такое решение 28 марта принял Священный синод ПЦУ, пишет пресс-служба церкви.

Священноархимандритом организации был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Контекст:

В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). В Почаевской сейчас богослужения проводит Украинская православная церковь Московского патриархата.

2 декабря 2022 года Свято-Успенская Киево-Печерская лавра была зарегистрирована как монастырьв составе Православной церкви Украины.

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".