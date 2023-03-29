Московский патриархат не уйдет из Киево-Печерской лавры без решения суда – Павел

По его словам, накануне руководство монастыря получило письмо. В нем Национальный заповедник сообщает, что 30 марта на территории Лавры начинает работать государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны освободить помещения.
"Информируем всех, что братия Киево-Печерской лавры не намерена покидать монастырь без соответствующего решения суда и предоставления утвержденного состава комиссии по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению", – заявил митрополит.
То, что представители Московского патриархата должны покинуть заповедник до 29 марта, накануне подтвердил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, государство обеспечит выполнение законного требования, хотя "никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие".
"Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что будут решать, каким образом им пренебрегать нашими законами", – сказал Данилов.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.
21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".