Московский патриархат не уйдет из Киево-Печерской лавры без решения суда – Павел

По его словам, накануне руководство монастыря получило письмо. В нем Национальный заповедник сообщает, что 30 марта на территории Лавры начинает работать государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны освободить помещения.

"Информируем всех, что братия Киево-Печерской лавры не намерена покидать монастырь без соответствующего решения суда и предоставления утвержденного состава комиссии по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению", – заявил митрополит.

То, что представители Московского патриархата должны покинуть заповедник до 29 марта, накануне подтвердил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, государство обеспечит выполнение законного требования, хотя "никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие".

"Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что будут решать, каким образом им пренебрегать нашими законами", – сказал Данилов.