В Киево-Печерской лавре прошли последние службы УПЦ МП перед ее выселением. Фото

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий возглавил торжественное богослужение на площади возле Крестовоздвиженского храма Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В своей проповеди он призвал "молиться о мире" вместе с монахами Лавры.

Митрополит напомнил, что 29 марта представители УПЦ МП должны покинуть помещения лавры. Он попросил прихожан молиться, "чтобы мы выпросили Бога, чтобы Господь позволил нам и дальше пребывать в этой святой обители, чтобы братия, которая подняла Лавру из руин и сделала ее такой красивой, как мы сегодня видим, могла здесь находиться".

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Литургии прошли в храме Всех преподобных икон Божией Матери "Всех скорбящих Радости" и "Живоносный источник", а также в храме Преподобного Агапита Печерского, Аннозачатовской церкви и храме Святого Сергея Радонежского, уточняет ТСН.