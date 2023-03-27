В Киево-Печерской лавре прошли последние службы УПЦ МП перед ее выселением. Фото

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий возглавил торжественное богослужение на площади возле Крестовоздвиженского храма Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В своей проповеди он призвал "молиться о мире" вместе с монахами Лавры.
Митрополит напомнил, что 29 марта представители УПЦ МП должны покинуть помещения лавры. Он попросил прихожан молиться, "чтобы мы выпросили Бога, чтобы Господь позволил нам и дальше пребывать в этой святой обители, чтобы братия, которая подняла Лавру из руин и сделала ее такой красивой, как мы сегодня видим, могла здесь находиться".
Литургии прошли в храме Всех преподобных икон Божией Матери "Всех скорбящих Радости" и "Живоносный источник", а также в храме Преподобного Агапита Печерского, Аннозачатовской церкви и храме Святого Сергея Радонежского, уточняет ТСН.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В последний месяц УПЦ МП находится в центре скандала, связанного с Киево-Печерской лаврой, 79 сооружений которой с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.
21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере, пакуют вещи".