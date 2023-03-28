"Бог так решил". Данилов заявил, что 29 марта УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру

"Есть законы нашего государства, которые будут уважать все без исключения. Не имеет значения, любите ли вы Бога, ходите ли вы туда. Все законы нашей страны будут исполняться. Вторая вещь: что касается церковных вещей, мы туда не вмешиваемся, но хочу отметить, что Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что будут решать, каким образом им пренебрегать нашими законами", – заявил он.

По словам Данилова, "никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие". Он отметил, что там будет функционировать музейный комплекс.

"Будут ли работать церкви? Да, будут. Будут ли там проводиться богослужения? Да, будут. Но по законам нашей страны, а не с теми искусственными образованиями, которых вне закона нашей страны было образовано огромное количество для тех или иных событий. Если вы говорите, что все, что происходит в мире, – рука Бога, считайте, что это рука Бога делает. Вы же не спорите с Богом. Вот Бог так решил, что 29 числа должны оставить эту обитель, перейти в другое место", – сказал секретарь СНБО.