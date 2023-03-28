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"Бог так решил". Данилов заявил, что 29 марта УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру

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Данилов: Есть законы нашего государства, которые будут уважать все без исключения
Данилов: Есть законы нашего государства, которые будут уважать все без исключения
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

29 марта представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом в эфире Radio NV 28 марта заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Есть законы нашего государства, которые будут уважать все без исключения. Не имеет значения, любите ли вы Бога, ходите ли вы туда. Все законы нашей страны будут исполняться. Вторая вещь: что касается церковных вещей, мы туда не вмешиваемся, но хочу отметить, что Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что будут решать, каким образом им пренебрегать нашими законами", – заявил он.

По словам Данилова, "никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие". Он отметил, что там будет функционировать музейный комплекс.

"Будут ли работать церкви? Да, будут. Будут ли там проводиться богослужения? Да, будут. Но по законам нашей страны, а не с теми искусственными образованиями, которых вне закона нашей страны было образовано огромное количество для тех или иных событий. Если вы говорите, что все, что происходит в мире, – рука Бога, считайте, что это рука Бога делает. Вы же не спорите с Богом. Вот Бог так решил, что 29 числа должны оставить эту обитель, перейти в другое место", – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последний месяц УПЦ МП находится в центре скандала, связанного с Киево-Печерской лаврой, 79 сооружений которой с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: УПЦ МП, СНБО, Киево-Печерская лавра, церковь, Алексей Данилов
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