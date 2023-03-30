Зеленский: Сегодня был сделан шаг к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией

"Сегодня также сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да, с 91-го года. Так всегда будет", – заявил он.

29 марта Украинская православная церковь Московского патриархата должна была покинуть территорию Киево-Печерской лавры из-за окончания действия договора об аренде.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом".

Представители УПЦ МП получили письмо, в котором говорится, что 30 марта на территории Лавры начинает работать государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения.

Митрополит Павел (Лебедь), которого в УПЦ МП считают наместником Киево-Печерской лавры, 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Лавры. 29 марта он сказал, что Московский патриархат не уйдет из Лавры до решения суда. При этом журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи вывозят имущество УПЦ МП из Лавры.