Зеленский: Сегодня был сделан шаг к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией

"Сегодня также сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да – с 91-го года. Так всегда будет", – заявил он.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры. 29 марта он сказал, что Московский патриархат не уйдет из Лавры до решения суда.

21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".

Представители УПЦ МП получили письмо, в котором говорится, что 30 марта на территории Лавры начинает работать государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ.