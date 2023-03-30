Представители УПЦ МП повредили камеру и толкнули журналистку "Суспільного" возле Лавры. Вещатель обратился в полицию

Как сообщает "Суспільне", представитель УПЦ МП толкнул корреспондентку Дарью Нематиан-Золбин и сорвал крепление для микрофона на камере оператора Виктора Мозгового. Это случилось, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Министерства культуры Украины по передаче зданий Лавры государству.

В ответ, сообщает общественный вещатель, митрополит сказал, что "не видел комиссии", и предложил журналистке исповедоваться.

После этого один из священников толкнул журналистку в плечо, мешал снимать оператору и сорвал крепление для микрофона на камере.

"Суспільне" обратится в полицию по поводу препятствования журналистской деятельности", – заявил вещатель.

Видео инцидента "Суспільне" обнародовало в Telegram.

Национальный союз журналистов Украины в Facebook также заявил, что священнослужители мешали работе журналистов, и призвал правоохранительные органы более внимательно следить за ситуацией возле Лавры и не допускать нарушения прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей.

"У Киево-Печерской лавры, куда сегодня пришла комиссия Минкульта из-за прекращения аренды договора, происходят массовые нарушения прав работы журналистов. Сторонники УПЦ [МП] закрывают камеры, ругаются, угрожают избить медийщиков палками и толкают журналистов", — говорится в заявлении НСЖУ.

30 марта – первый день после завершения действия договора об аренде Украинской православной церковью Московского патриархата помещений национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Однако часть представителей УПЦ МП отказалась покидать территорию заповедника, провела там богослужение и препятствовала работе комиссии Минкульта, не пустив ее в Лавру.

Кроме того, митрополит Павел (Лебедь), который ранее был предстоятелем Лавры, угрожал журналистам "взять палку и побить все фотоаппараты".