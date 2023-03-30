Представители УПЦ МП повредили камеру и толкнули журналистку "Суспільного" возле Лавры. Вещатель обратился в полицию

Как сообщает "Суспільне", представитель УПЦ МП толкнул корреспондентку Дарью Нематиан-Золбин и сорвал крепление для микрофона на камере оператора Виктора Мозгового. Это случилось, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Министерства культуры Украины по передаче зданий Лавры государству.
В ответ, сообщает общественный вещатель, митрополит сказал, что "не видел комиссии", и предложил журналистке исповедоваться.
После этого один из священников толкнул журналистку в плечо, мешал снимать оператору и сорвал крепление для микрофона на камере.
"Суспільне" обратится в полицию по поводу препятствования журналистской деятельности", – заявил вещатель.
Видео инцидента "Суспільне" обнародовало в Telegram.
Национальный союз журналистов Украины в Facebook также заявил, что священнослужители мешали работе журналистов, и призвал правоохранительные органы более внимательно следить за ситуацией возле Лавры и не допускать нарушения прав журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей.
"У Киево-Печерской лавры, куда сегодня пришла комиссия Минкульта из-за прекращения аренды договора, происходят массовые нарушения прав работы журналистов. Сторонники УПЦ [МП] закрывают камеры, ругаются, угрожают избить медийщиков палками и толкают журналистов", — говорится в заявлении НСЖУ.
30 марта – первый день после завершения действия договора об аренде Украинской православной церковью Московского патриархата помещений национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Однако часть представителей УПЦ МП отказалась покидать территорию заповедника, провела там богослужение и препятствовала работе комиссии Минкульта, не пустив ее в Лавру.
Кроме того, митрополит Павел (Лебедь), который ранее был предстоятелем Лавры, угрожал журналистам "взять палку и побить все фотоаппараты".
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.
21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".
Представители УПЦ МП получили письмо, в котором говорится, что 30 марта на территории Лавры начинает работать государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ. До этого Лотыш был на должности ризничего Лавры, он перешел из УПЦ МП в ПЦУ и призвал монахов оставаться в Лавре в составе ПЦУ.
Лебедь 29 марта разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с выселением УПЦ МП из Лавры, Зеленский в обращении к украинцам по итогам 29 марта заявил, что в Украине сделан шаг "к укреплению духовной независимости государства, к защите общества от старых и циничных московских манипуляций религией".