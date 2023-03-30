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Выселение УПЦ МП из Лавры. Комиссия Минкульта не смогла попасть в помещения заповедника, Лебедь угрожал журналистам. Видео

Монахи должны были покинуть Лавру до начала работы комиссии
Монахи должны были покинуть Лавру до начала работы комиссии
Фото: ЕРА

30 марта – первый день после завершения действия договора об аренде Украинской православной церковь Московского патриархата помещений национального заповедника "Киево-печерская лавра".

Как видно из трансляции на странице УПЦ МП в Facebook, представители конфессии не покинули заповедник и с утра провели там богослужение. 

Литургию в Хрестовоздвиженском храме на Ближних пещерах возглавил предстоятель УПЦ МП Онуфрий, сообщил пресс-центр церкви. 

https://www.facebook.com/Church.ua/posts/pfbid0oPWuzuYqkH1z2nvbwX4vSR9j8Gxqi8CFHVSsQCLs1YMiRkRE7F1a1o7Bfjpv4cTrl

"Радіо Свобода" информирует, что комиссия Министерства культуры информационной политики, которая прибыла для проверки, не смогла попасть в Лавру. 

"С комиссией начали ссориться верующие. Представители УПЦ (МП) не оставили святыню. Комиссия сегодня должна была проверить два здания. Там говорят, если им будут препятствовать и дальше – обратятся в полицию", – рассказала корреспондент издания. 

На видео, которое обнародовало СМИ, кроме крика одной из "прихожанок" в адрес комиссии (она недовольна "приставкой МП" в названии конфессии), видно, что на территории заповедника, много журналистов. 

Фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов сообщил в Facebook, что митрополит Павел (Лебедь), который раньше был предстоятелем Лавры, угрожал журналистам. 

Он опубликовал видео, где Лебедь под возгласы присутствующих спорит с представителями медиа. 

"Ты думаешь, журналист, ты сядешь на голову мне? Я еще раз предупреждаю: я сейчас возьму эту палку и побью всем ваши фотоаппараты", – заявил он, обращаясь к представителям СМИ. 

Доброносов спросил, зачем Лебедь угрожает журналистам, тот отреагировал: "Уберись, пожалуйста из глаз". Просьбу повторить, что Россия напала на Украину митрополит проигнорировал, один из сопровождавших Павла, оборвал корреспонденту провод для зарядки. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/162317800055251/

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви,  официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.

Митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.

21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".

Представители УПЦ МП получили письмо, в котором говорится, что 30 марта на территории Лавры начинает работать государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ. До этого Лотыш был на должности ризничего Лавры, он перешел из УПЦ МП в ПЦУ и призвал монахов оставаться в Лавре в составе ПЦУ. 

Лебедь 29 марта разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с выселением УПЦ МП из лавры, Зеленский в обращении к украинцам по итогам 29 марта заявил, что в Украине сделан шаг "к укреплению духовной независимости государства, к защите общества от старых и циничных московских манипуляций религией".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: РПЦ, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, Онуфрий, церковь, угрозы, Минкульт, журналисты, заповедник, проверки, митрополит Павел, ПЦУ
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