Выселение УПЦ МП из Лавры. Комиссия Минкульта не смогла попасть в помещения заповедника, Лебедь угрожал журналистам. Видео

Монахи должны были покинуть Лавру до начала работы комиссии Фото: ЕРА

Как видно из трансляции на странице УПЦ МП в Facebook, представители конфессии не покинули заповедник и с утра провели там богослужение.

Литургию в Хрестовоздвиженском храме на Ближних пещерах возглавил предстоятель УПЦ МП Онуфрий, сообщил пресс-центр церкви.

"Радіо Свобода" информирует, что комиссия Министерства культуры информационной политики, которая прибыла для проверки, не смогла попасть в Лавру.

"С комиссией начали ссориться верующие. Представители УПЦ (МП) не оставили святыню. Комиссия сегодня должна была проверить два здания. Там говорят, если им будут препятствовать и дальше – обратятся в полицию", – рассказала корреспондент издания.

На видео, которое обнародовало СМИ, кроме крика одной из "прихожанок" в адрес комиссии (она недовольна "приставкой МП" в названии конфессии), видно, что на территории заповедника, много журналистов.

Фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов сообщил в Facebook, что митрополит Павел (Лебедь), который раньше был предстоятелем Лавры, угрожал журналистам.

Он опубликовал видео, где Лебедь под возгласы присутствующих спорит с представителями медиа.

"Ты думаешь, журналист, ты сядешь на голову мне? Я еще раз предупреждаю: я сейчас возьму эту палку и побью всем ваши фотоаппараты", – заявил он, обращаясь к представителям СМИ.

Доброносов спросил, зачем Лебедь угрожает журналистам, тот отреагировал: "Уберись, пожалуйста из глаз". Просьбу повторить, что Россия напала на Украину митрополит проигнорировал, один из сопровождавших Павла, оборвал корреспонденту провод для зарядки.