Выселение УПЦ МП из Лавры. Комиссия Минкульта не смогла попасть в помещения заповедника, Лебедь угрожал журналистам. Видео

Как видно из трансляции на странице УПЦ МП в Facebook, представители конфессии не покинули заповедник и с утра провели там богослужение.
Литургию в Хрестовоздвиженском храме на Ближних пещерах возглавил предстоятель УПЦ МП Онуфрий, сообщил пресс-центр церкви.
"Радіо Свобода" информирует, что комиссия Министерства культуры информационной политики, которая прибыла для проверки, не смогла попасть в Лавру.
"С комиссией начали ссориться верующие. Представители УПЦ (МП) не оставили святыню. Комиссия сегодня должна была проверить два здания. Там говорят, если им будут препятствовать и дальше – обратятся в полицию", – рассказала корреспондент издания.
На видео, которое обнародовало СМИ, кроме крика одной из "прихожанок" в адрес комиссии (она недовольна "приставкой МП" в названии конфессии), видно, что на территории заповедника, много журналистов.
Фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов сообщил в Facebook, что митрополит Павел (Лебедь), который раньше был предстоятелем Лавры, угрожал журналистам.
Он опубликовал видео, где Лебедь под возгласы присутствующих спорит с представителями медиа.
"Ты думаешь, журналист, ты сядешь на голову мне? Я еще раз предупреждаю: я сейчас возьму эту палку и побью всем ваши фотоаппараты", – заявил он, обращаясь к представителям СМИ.
Доброносов спросил, зачем Лебедь угрожает журналистам, тот отреагировал: "Уберись, пожалуйста из глаз". Просьбу повторить, что Россия напала на Украину митрополит проигнорировал, один из сопровождавших Павла, оборвал корреспонденту провод для зарядки.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.
21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".
Представители УПЦ МП получили письмо, в котором говорится, что 30 марта на территории Лавры начинает работать государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ. До этого Лотыш был на должности ризничего Лавры, он перешел из УПЦ МП в ПЦУ и призвал монахов оставаться в Лавре в составе ПЦУ.
Лебедь 29 марта разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с выселением УПЦ МП из лавры, Зеленский в обращении к украинцам по итогам 29 марта заявил, что в Украине сделан шаг "к укреплению духовной независимости государства, к защите общества от старых и циничных московских манипуляций религией".