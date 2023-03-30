Полиция вернула в Киево-Печерскую лавру машину, которая вывозила икону

Корреспондент издания рассказал, что когда полиция находит там подобную вещь, ее оценивают представители Министерства культуры или заповедника и разрешают или не разрешают вывоз.

Относительно этой иконы они дали разрешение, однако полиция все равно вернула автомобиль на территорию Киево-Печерской лавры.

30 марта – первый день после завершения действия договора об аренде Украинской православной церковью Московского патриархата помещений национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Однако часть представителей УПЦ МП отказалась покидать территорию заповедника, провела там богослужение и препятствовала работе комиссии Минкульта, не пустив ее в Лавру.

Кроме того, митрополит Павел (Лебедь), который ранее был предстоятелем Лавры, угрожал журналистам "взять палку и побить все фотоаппараты".