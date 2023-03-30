Полиция начала производство из-за повреждения техники СМИ священником в Киево-Печерской лавре

Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали Telegram-каналы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальная санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В полиции не уточняют, о каком СМИ идет речь. Но "Суспільне" сообщало, что после утренней службы на территории Киево-Печерской лавры один из священников мешал работать их съемочной группе, толкнул корреспондентку Дарью Нематиан-Золбин и сорвал крепления на камере оператора Виктора Мозгового.

Как отмечает "Суспільне", это случилось, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству. Журналисты объявили, что обратятся в полицию.