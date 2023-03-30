Полиция начала производство из-за повреждения техники СМИ священником в Киево-Печерской лавре

Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали Telegram-каналы.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальная санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
В полиции не уточняют, о каком СМИ идет речь. Но "Суспільне" сообщало, что после утренней службы на территории Киево-Печерской лавры один из священников мешал работать их съемочной группе, толкнул корреспондентку Дарью Нематиан-Золбин и сорвал крепления на камере оператора Виктора Мозгового.
Как отмечает "Суспільне", это случилось, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству. Журналисты объявили, что обратятся в полицию.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.