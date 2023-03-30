Кабмин передал имущество Киево-Печерской лавры в управление государству – Минкульт

30 марта на территории Лавры должна была начать работу госкомиссия по вопросам приема-передачи имущества Фото: depositphotos.com

По его словам, сегодня правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича от 11 июля 2013 года №519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений"

"Рядом законных решений управление имуществом лавры перешло к государству, потому что именно государство владеет этими объектами", – заявил министр.