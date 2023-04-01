СБУ сообщила о подозрении митрополиту Павлу, у него в доме проходят обыски. Фоторепортаж
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Служба безпеки України / Telegram
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Фото: Yan Dobronosov / Facebook
1 апреля Служба безопасности Украины сообщила
наместнику Свято-Успенского монастыря УПЦ МП митрополиту Павлу (Лебедю) о подозрении в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В его жилье на территории Лавры проводят следственные действия
. В СБУ напомнили
, что в 2022 году в результате действий спецслужбы открыто 61 уголовное производство в отношении священнослужителей в связи с "деструктивной деятельностью пророссийски настроенного духовенства", суды уже вынесли семь приговоров клирикам, вставшим на сторону оккупантов. Кадры сегодняшних событий в Лавре опубликовали СБУ и фотограф Ян Доброносов в Facebook
.