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СБУ сообщила о подозрении митрополиту Павлу, у него в доме проходят обыски. Фоторепортаж

Сегодня 13.31
1 апреля Служба безопасности Украины сообщила наместнику Свято-Успенского монастыря УПЦ МП митрополиту Павлу (Лебедю) о подозрении в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В его жилье на территории Лавры проводят следственные действия. В СБУ напомнили, что в 2022 году в результате действий спецслужбы открыто 61 уголовное производство в отношении священнослужителей в связи с "деструктивной деятельностью пророссийски настроенного духовенства", суды уже вынесли семь приговоров клирикам, вставшим на сторону оккупантов. Кадры сегодняшних событий в Лавре опубликовали СБУ и фотограф Ян Доброносов в Facebook.
Теги: СБУ, христианство, религия, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, обыск, церковь, православие, Московский патриархат, подозрение, обыски, митрополит Павел, Служба безопасности Украины
 

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