Разжигание вражды и отрицание агрессии РФ. СБУ подтвердила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской лавры

По данным следствия, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.
На основании собранных улик митрополита сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В местах проживания и временного пребывания Лебедя проводят следственные действия, сообщили в СБУ.
Спецслужбы опубликовали перехват нескольких телефонных разговоров с участием, вероятно, митрополита и разных собеседников. В одном из них он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца". Говоря об оккупации Херсона, он уверяет, что "там уже везде русские флаги и люди довольны".
"Когда-то называли эту войну войной Америки с Россией до последнего украинца. Еще немного осталось",– звучит на записи.
Священник УПЦ МП также предупреждает своего собеседника, чтобы избегал находиться рядом с воинскими частями и предприятиями, которые, вероятно, могут атаковать россияне с воздуха. В другом разговоре Лебедь упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе".
На некоторых записях Лебедь переходит на русский язык. Говоря об Ужгороде и западных регионах, он заявляет, что они оказались под сильным влиянием Польши и Венгрии, "там никто по Украине не дышит".
Несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, он говорит, что и дальше будет поминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла, и призывает делать это других прихожан.
"Конечно, конечно, поминайте. Вы ведь не получали письменного указа. Помните и никого не слушайте", – говорит он на записи.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), официально имеющая статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В последний месяц УПЦ МП находится в центре скандала, связанного с Киево-Печерской лаврой, 79 сооружений которой с 2013 года находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению Кабмина.
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом". "Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", – говорится в заявлении УПЦ МП.
Митрополит Павел (Лебедь) 13 марта заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры.
21 марта журналисты зафиксировали, что семинаристы и монахи в Лавре "по крайней мере пакуют вещи".