В УПЦ МП подтвердили вручение подозрения митрополиту Павлу. Говорят, он вызван на допрос в СБУ к 12.00

Там также сообщили, что к полудню он вызван на допрос.
"После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.
О том, что СБУ сообщила ему о подозрении и 1 апреля проводит обыск в доме на территории Лавры, митрополит рассказал в видеообращении, которое обнародовало пропагандистское "РИА Новости".
Информацию о следственных действиях "Украинской правде" подтвердил источник в правоохранительных органах. Подозрения вручены по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ст. 436 (пропаганда войны), пишет УП.
СБУ пока не дала официальных комментариев.
Активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал в Telegram видео, где Лебедь расписывается в получении подозрения.
10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании 79 зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.
В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.