В УПЦ МП подтвердили вручение подозрения митрополиту Павлу. Говорят, он вызван на допрос в СБУ к 12.00

По данным СМИ, Павел подозревается в разжигании розни и пропаганде войны Фото: lavra.ua

Там также сообщили, что к полудню он вызван на допрос.

"После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

О том, что СБУ сообщила ему о подозрении и 1 апреля проводит обыск в доме на территории Лавры, митрополит рассказал в видеообращении, которое обнародовало пропагандистское "РИА Новости".

Информацию о следственных действиях "Украинской правде" подтвердил источник в правоохранительных органах. Подозрения вручены по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ст. 436 (пропаганда войны), пишет УП.

СБУ пока не дала официальных комментариев.

Активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал в Telegram видео, где Лебедь расписывается в получении подозрения.