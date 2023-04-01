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ОБЩЕСТВО

В УПЦ МП подтвердили вручение подозрения митрополиту Павлу. Говорят, он вызван на допрос в СБУ к 12.00

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По данным СМИ, Павел подозревается в разжигании розни и пропаганде войны
По данным СМИ, Павел подозревается в разжигании розни и пропаганде войны
Фото: lavra.ua

Пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата подтвердила, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении наместнику Свято-Успенского монастыря Киево-Печерской лавры митрополиту Павелу (Лебедю).

Там также сообщили, что к полудню он вызван на допрос.

"После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

О том, что СБУ сообщила ему о подозрении и 1 апреля проводит обыск в доме на территории Лавры, митрополит рассказал в видеообращении, которое обнародовало пропагандистское "РИА Новости".

Информацию о следственных действиях "Украинской правде" подтвердил источник в правоохранительных органах. Подозрения вручены по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ст. 436 (пропаганда войны), пишет УП.

СБУ пока не дала официальных комментариев.

Активист и блогер Сергей Стерненко опубликовал в Telegram видео, где Лебедь расписывается в получении подозрения.

Контекст:

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании 79 зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом"а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Теги: СБУ, УПЦ МП, пропаганда, Киево-Печерская лавра, допрос, подозрение, митрополит Павел
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