Ткаченко надеется, что представители УПЦ МП "придут в себя"

30 марта комиссия не смогла попасть на территорию заповедника. Журналистка спросила, что будет, если сегодня ее снова не будут пускать (так и произошло).
"Ну посмотрим. Они же надеялись на какое-то решение суда. Сегодня суд решил отказать им в том, чтобы в качестве залога отменить или приостановить наше решение. Потому мы абсолютно легально действуем. Я надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя", – ответил он.
В случае повторного препятствования работе комиссии, по словам Ткаченко, министерство обратится в суд.
Министр также отметил, что не удивлен вчерашним поведением представителей УПЦ МП.
"Я, конечно, рассчитывал, что разум возьмет верх, и не теряю этой надежды, тем более что мы знаем из предыдущих заявлений митрополита Павла, что его заявления очень часто расходятся с делом", – добавил он.
Ткаченко, отвечая на вопрос журналистки, сказал, что диалог с УПЦ МП не складывается, "несмотря на все попытки". Представители конфессии отказываются от диалога, вместо диалога помогают агрессору и занимаются коллаборационной деятельностью, добавил он.
По его словам, в таком случае государство имеет право применять "рычаги влияния".
Ткаченко также рассказал, что "все сконцентрировались на Лавре", но в Украине есть другие объекты, которые находились в пользовании УПЦ МП и которые церковь сейчас не хочет покидать, несмотря на истечение сроков аренды. Министерство в таких случаях обращается в суд, чтобы обязать их покинуть здания, находящиеся в собственности государства, отметил он.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.
В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.