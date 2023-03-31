Ткаченко надеется, что представители УПЦ МП "придут в себя"

Ткаченко сказал, что диалог с УПЦ МП не складывается, "несмотря на все попытки" Фото: Tkachenko.UA / Telegram

30 марта комиссия не смогла попасть на территорию заповедника. Журналистка спросила, что будет, если сегодня ее снова не будут пускать (так и произошло).

"Ну посмотрим. Они же надеялись на какое-то решение суда. Сегодня суд решил отказать им в том, чтобы в качестве залога отменить или приостановить наше решение. Потому мы абсолютно легально действуем. Я надеюсь, что представители УПЦ МП придут в себя", – ответил он.

В случае повторного препятствования работе комиссии, по словам Ткаченко, министерство обратится в суд.

Министр также отметил, что не удивлен вчерашним поведением представителей УПЦ МП.

"Я, конечно, рассчитывал, что разум возьмет верх, и не теряю этой надежды, тем более что мы знаем из предыдущих заявлений митрополита Павла, что его заявления очень часто расходятся с делом", – добавил он.

Ткаченко, отвечая на вопрос журналистки, сказал, что диалог с УПЦ МП не складывается, "несмотря на все попытки". Представители конфессии отказываются от диалога, вместо диалога помогают агрессору и занимаются коллаборационной деятельностью, добавил он.

По его словам, в таком случае государство имеет право применять "рычаги влияния".

Ткаченко также рассказал, что "все сконцентрировались на Лавре", но в Украине есть другие объекты, которые находились в пользовании УПЦ МП и которые церковь сейчас не хочет покидать, несмотря на истечение сроков аренды. Министерство в таких случаях обращается в суд, чтобы обязать их покинуть здания, находящиеся в собственности государства, отметил он.