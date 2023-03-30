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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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УПЦ МП не проклинала Путина за убийства десятков тысяч православных украинцев, но начала сыпать угрозами и проклятиями в адрес Зеленского из-за Лавры

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Путин развязал войну и убил десятки тысяч православных украинцев, но церковь Московского патриархата не проклинала Путина и руководство РФ за массовые православные убийства.

Но когда президент Украины и министр культуры приняли законное решение о передаче государственного исторического памятника Лавры другой конфессии, церковное руководство начало сыпать открытыми угрозами и проклятиями.

Поддерживаю позицию президента Украины и министра культуры по передаче Киево-Печерской лавры от Московского патриархата.

Проклятия Павла доказывают, что московская церковь открыто вступила в конфликт с Украинским государством. А ненавидящая церковь далека от духовности. Она является инструментом влияния иностранного агрессора, не имеет никакого права осуществлять антигосударственную деятельность во время войны.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Владимир Путин, УПЦ МП, культура, церковь, Юрий Бутусов, Александр Ткаченко, Владимир Зеленский, конфликт, митрополит Павел
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