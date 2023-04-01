Разжигание розни и отрицание агрессии РФ. СБУ подтвердила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской лавры

Ранее Павел сообщил, что у него провели обыск Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным следствия, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.

На основании собранных доказательств митрополиту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В местах проживания и временного пребывания Лебедя проводятся следственные действия, сообщили в СБУ.

Спецслужбы опубликовали перехват нескольких телефонных разговоров с участием, предположительно, митрополита и разных собеседников. В одном из них он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца". Говоря об оккупации Херсона, он уверяет, что "там уже везде российские флаги и люди довольны".

"Когда-то называли эту войну войной Америки с Россией до последнего украинца. Еще немного осталось", – звучит на записи.

Священник УПЦ МП также предупреждает своего собеседника, чтобы избегал находиться рядом с воинскими частями и предприятиями, которые, вероятно, могут быть атакованы россиянами с воздуха. В другом разговоре Лебедь упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе".

На некоторых записях Лебедь переходит на русский язык. Говоря об Ужгороде и западных регионах, он заявляет, что они находятся под сильным влиянием Польши и Венгрии, "там никто Украиной не дышит".

Несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, он сообщает, что будет и дальше упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла, и призывает делать это других прихожан.

"Конечно, конечно, поминайте. Вы же не получали письменного указа. Поминайте и никого не слушайте", – говорит он на записи.