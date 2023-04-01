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Разжигание розни и отрицание агрессии РФ. СБУ подтвердила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской лавры

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Ранее Павел сообщил, что у него провели обыск
Ранее Павел сообщил, что у него провели обыск
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины сообщила наместнику Свято-Успенского монастыря УПЦ МП митрополиту Павлу (Лебедю) о подозрении в разжигании религиозной вражды, оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Об этом пресс-служба СБУ 1 апреля сообщила в Telegram.

По данным следствия, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза. 

На основании собранных доказательств митрополиту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В местах проживания и временного пребывания Лебедя проводятся следственные действия, сообщили в СБУ. 

Спецслужбы опубликовали перехват нескольких телефонных разговоров с участием, предположительно, митрополита и разных собеседников. В одном из них он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца". Говоря об оккупации Херсона, он уверяет, что "там уже везде российские флаги и люди довольны". 

"Когда-то называли эту войну войной Америки с Россией до последнего украинца. Еще немного осталось", – звучит на записи.

Священник УПЦ МП также предупреждает своего собеседника, чтобы избегал находиться рядом с воинскими частями и предприятиями, которые, вероятно, могут быть атакованы россиянами с воздуха. В другом разговоре Лебедь упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе".

На некоторых записях Лебедь переходит на русский язык. Говоря об Ужгороде и западных регионах, он заявляет, что они находятся под сильным влиянием Польши и Венгрии, "там никто Украиной не дышит".

Несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, он сообщает, что будет и дальше упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла, и призывает делать это других прихожан.

"Конечно, конечно, поминайте. Вы же не получали письменного указа. Поминайте и никого не слушайте", – говорит он на записи.

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". 

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины" (его пока не рассматривали). Деятельность церкви запретили местные власти Конотопа Сумской области. В Броварах Киевской области ее приостановили на время войны.  

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.

Патриарх РПЦ Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

Православная церковь Украины попросила вселенского патриарха Варфоломея лишить престола главу РПЦ.

Теги: СБУ, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, война России против Украины, подозрение, митрополит Павел
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