Возле Киево-Печерской лавры проходит митинг против УПЦ МП

Несколько сотен человек пришли на акцию протеста в Киево-Печерскую лавру Скриншот: Радіо Свобода / Telegram

Несколько сотен человек пришли на акцию протеста в Киево-Печерскую лавру. Они держали в руках украинские флаги, а также плакаты: "Пашу в Рашу", "Московский патриархат – за русским кораблем", "Долой московских попов". При этом они скандируют: "Мерседес на ВСУ".

У входа в Лавру УПЦ МП устроила молебен, к которому привлечено около 150 человек. Священники Московского патриархата установили колонки и пытаются перекричать оппонентов.