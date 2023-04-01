Суд вернулся к избранию меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры. Лебедь уже в суде

Сегодня попытка избрать меру пресечения уже была. Прокуратура ходатайствовала о помещении Лебедя под домашний арест, однако заседание перенесли на 3 апреля на 9.00 из-за того, что митрополит пожаловался на "плохое самочувствие".

"После этого митрополит Павел покинул зал суда. Позже стало известно со слов адвоката митрополита Павла следующее: "После объявления перерыва до понедельника суд переназначил судебное заседание до 17.00 сегодня. Владыка в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе". И позже было сообщено, что принудительный привод согласован. Заседание состоится в 18.30 сегодня", – написали в УПЦ МП.

Лебедь уже прибыл в суд. Его фото опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.