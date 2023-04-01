Суд вернулся к избранию меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры. Лебедь уже в суде

Сегодня попытка избрать меру пресечения уже была. Прокуратура ходатайствовала о помещении Лебедя под домашний арест, однако заседание перенесли на 3 апреля на 9.00 из-за того, что митрополит пожаловался на "плохое самочувствие".
"После этого митрополит Павел покинул зал суда. Позже стало известно со слов адвоката митрополита Павла следующее: "После объявления перерыва до понедельника суд переназначил судебное заседание до 17.00 сегодня. Владыка в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе". И позже было сообщено, что принудительный привод согласован. Заседание состоится в 18.30 сегодня", – написали в УПЦ МП.
Лебедь уже прибыл в суд. Его фото опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.
1 апреля российское агентство "РИА Новости" распространило заявление митрополита о том, что с утра ему объявлено подозрение и Служба безопасности Украины ведет обыски.
Позже СБУ подтвердила, что он подозревается по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.