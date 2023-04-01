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Суд отложил до 3 апреля избрание меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры

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СБУ сообщила митрополиту о подозрении утром 1 апреля
СБУ сообщила митрополиту о подозрении утром 1 апреля
Фото: pravda.com.ua

Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения настоятелю Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павлу (Лебедю), который подозревается в разжигании национальной и религиозной розни, а также оправдании российской агрессии в Украине. Об этом 1 апреля сообщила "Украинская правда".

Прокуратура ходатайствовала о помещении его под домашний арест. По данным издания, суд перенес заседание на 9.00 3 апреля из-за того, что митрополит пожаловался на "плохое самочувствие".

1 апреля российское агентство "РИА Новости" распространило заявление митрополита о том, что с утра ему объявлено подозрение и Служба безопасности Украины ведет обыски.

Позже СБУ подтвердила, что он подозревается по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.

Контекст:

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании 79 зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом"а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

29 марта на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения" Лебедь обратился с угрозами к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с выселением УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.  "Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они все упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, на нашем пожелании, можно с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этого поступка", – заявил митрополит Павел.

Зеленский в обращении к украинцам по итогам 29 марта заявил, что в Украине сделан шаг "к укреплению духовной независимости государства, к защите общества от старых и циничных московских манипуляций религией".

Теги: СБУ, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, подозрение, митрополит Павел
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