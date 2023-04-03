"Буду дома молиться". Митрополиту Павлу в суде надели электронный браслет. Видео

Суд сегодня отправил Лебедя под круглосуточный домашний арест на 60 дней и обязал носить электронный браслет.
После заседания суда полиция надела аппарат слежения на правую ногу священнослужителя. Правоохранитель его предупредил, что в случае необходимости, если с браслетом возникнут проблемы, он может позвонить и сказать об этом и ему помогут.
"Я буду дома молиться", – пообещал Лебедь.
Комментируя появление браслета на ноге, он заявил, что "вот так поступают в нашей стране с неугодными людьми".
"Плакать не стану, уже выплакал", – сказал бывший настоятель Лавры.
Ексочільнику Лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу одягнули електронний браслет на ногу pic.twitter.com/5z0oKyG6Ra— Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 1, 2023
1 апреля российское агентство "РИА Новости" распространило заявление митрополита о том, что с утра ему объявлено подозрение и Служба безопасности Украины ведет обыски.
Позже СБУ подтвердила, что он подозревается по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Сегодня Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде домашнего ареста.