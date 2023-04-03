"Буду дома молиться". Митрополиту Павлу в суде надели электронный браслет. Видео

Суд сегодня отправил Лебедя под круглосуточный домашний арест на 60 дней и обязал носить электронный браслет.

После заседания суда полиция надела аппарат слежения на правую ногу священнослужителя. Правоохранитель его предупредил, что в случае необходимости, если с браслетом возникнут проблемы, он может позвонить и сказать об этом и ему помогут.

"Я буду дома молиться", – пообещал Лебедь.

Комментируя появление браслета на ноге, он заявил, что "вот так поступают в нашей стране с неугодными людьми".

"Плакать не стану, уже выплакал", – сказал бывший настоятель Лавры.

Ексочільнику Лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу одягнули електронний браслет на ногу pic.twitter.com/5z0oKyG6Ra — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 1, 2023