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Митрополита УПЦ МП Павла отправили под домашний арест

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Павел проведет под домашним арестом два месяца
Павел проведет под домашним арестом два месяца
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Шевченковский райсуд Киева 1 апреля отправил под домашний арест бывшего настоятеля Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павла (Лебедя), который подозревается в разжигании национальной и религиозной розни, а также в оправдании российской агрессии в Украине. Об этом сообщило "Суспільне".

Павлу назначили меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней. Его также обязали носить электронный браслет.

Контекст:

1 апреля российское агентство "РИА Новости" распространило заявление митрополита УПЦ МП Павла о том, что с утра ему объявлено подозрение и Служба безопасности Украины ведет обыски.

Позже СБУ подтвердила, что он подозревается по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.

Павлу 1 апреля пытались избрать меру пресечения, однако заседание перенесли на 3 апреля. Позже тем же днем суд повторно приступил к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, религия, УПЦ МП, церковь, домашний арест, митрополит Павел, суд
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