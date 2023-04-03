"Радуется оккупации Херсона и называет вторжение войной США и РФ". СБУ опубликовала записи разговоров экс-настоятеля Киево-Печерской лавры

В пятиминутный ролик спецслужба собрала записи, в которых "митрополит Павел радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца".

Так, голос, похожий на Лебедя, заявляет, что в оккупированном Херсоне "люди довольные", что Украина якобы провоцирует оккупантов, поэтому те "бьют по полной", что оружие после полномасштабного вторжения РФ в Украину раздали "ублюдкам".

Кроме того, СБУ показало в том же видео обращение Лебедя, в котором тот, по мнению спецслужбы, разжигает религиозную вражду и унижает чувства верующих.