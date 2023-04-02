В Хмельницком у храма УПЦ МП после конфликта с участием священника собрались сотни протестующих. Общине передали ключи от собора

Об этом сообщило hromadske. По оценке корреспондента канала, речь примерно о 500 протестующих.

У Хмельницькому біля храму УПЦ МП, де побили військового, зібралося близько 500 людей. Серед натовпу десятки поліцейських. Люди проломили ворота, зайшли на територію храму та вигукують: «Геть московського попа» pic.twitter.com/JkoHESVEZQ — hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2023

СМИ сообщило, что территория собора была закрыта. На входе были патрульные полицейские, также среди толпы – десятки правоохранителей. Кроме того, на акцию пришли около 20 военнослужащих, в частности из 19-го отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший военный. Ветераны, которые служили с ним, сообщили, что сейчас он в городской больнице.

Участники акции пришли с флагами и плакатом "Московский патриархат – проклятье Украины". На входе в собор повесили плакат с надписью "КГБ".

Издание vsim.ua насчитало, что к 18.30 у храма собрались более 1200 человек. Протестующие начали сбор подписей о переходе в Православную церковь Украины, люди избрали главой собрания Юрия Смаля, он сообщил изданию, что за переход собора под юрисдикцию ПЦУ собрали подписи 1235 человек.

К 19.20 митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний передал ключи от храма общине, в 19.30 в собора пустили комиссию и журналистов.

Теперь там планируют провести ревизию. Представители УПЦ МП покинули территорию храма "через задний ход", сказано в публикации. "Суспільне" добавляет, что комиссия начала описывать имущество.