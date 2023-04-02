ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Хмельницком у храма УПЦ МП после конфликта с участием священника собрались сотни протестующих. Общине передали ключи от собора

Протестующие собрали подписи за переход храма в юрисдикцию ПЦУ
Протестующие собрали подписи за переход храма в юрисдикцию ПЦУ
Фото: Суспільне Хмельницький / Telegram

2 апреля в Хмельницком у Свято-Покровского собора, где произошел конфликт между духовенством УПЦ МП и военнослужащим, собрались несколько сотен людей, они протестуют и кричат: "Геть московського попа".

Об этом сообщило hromadske. По оценке корреспондента канала, речь примерно о 500 протестующих. 

СМИ сообщило, что территория собора была закрыта. На входе были патрульные полицейские, также среди толпы – десятки правоохранителей. Кроме того, на акцию пришли около 20 военнослужащих, в частности из 19-го отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший военный. Ветераны, которые служили с ним, сообщили, что сейчас он в городской больнице. 

Участники акции пришли с флагами и плакатом "Московский патриархат – проклятье Украины". На входе в собор повесили плакат с надписью "КГБ". 

Издание vsim.ua насчитало, что к 18.30 у храма собрались более 1200 человек. Протестующие начали сбор подписей о переходе в Православную церковь Украины, люди избрали главой собрания Юрия Смаля, он сообщил изданию, что за переход собора под юрисдикцию ПЦУ собрали подписи 1235 человек. 

К 19.20 митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний передал ключи от храма общине, в 19.30 в собора пустили комиссию и журналистов. 

Теперь там планируют провести ревизию. Представители УПЦ МП покинули территорию храма "через задний ход", сказано в публикации. "Суспільне" добавляет, что комиссия начала описывать имущество. 

Контекст:

Сегодня днем в сети распространили видео потасовки между священником и военным в Свято-Покровском соборе в Хмельницком. Полиция открыла уголовное производство по факту событий, зафиксированных на видео, хмельницкая епархия заявляла о "провокации" и называла военнослужащего "человеком, который надел военную форму". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: протесты, Хмельницкий, УПЦ МП, церковь, журналисты, Московский патриархат, уголовное производство, имущество, священник, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео
Галина ГРИШИНА
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео G
Дмитрий ГОРДОН
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (169661)
2
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (142903)
3
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (125336)
4
Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят (84340)
5
"Добавляет возраст и делает образ неряшливым". Модный эксперт рассказала, какая длина брюк не подходит для женщин старше 50 лет (67467)
6
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (66327)
7
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (62952)
8
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса (45276)
 
 
 
 